Nominan al ‘Rocky mexicano’ al PND

Ciudad de México.- Tras convertirse en el primer campeón mexicano peso pesado, Any Ruiz podría aspirar al Premio Nacional de Deportes.El presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, Ricardo Contreras, reveló a ESPN este hecho.“Propondremos a Andy Ruiz, no hay ningún solo deportista profesional mexicano que haya logrado tener un impacto tan grande en el pueblo mexicano. Puedo decir que no hay aspirante más firme a ganar el Premio Nacional de Deportes. Merece este reconocimiento porque no se ha cansado de representar a México y ha hecho historia”.La conquista de los tres cinturones que logró Andy Ruiz confirma que la selección mexicana de boxeo es un semillero de campeones a nivel profesional, hecho que enaltece el dirigente.“La selección mexicana de boxeo sigue siendo la gran cantera del boxeo profesional, y esa foto (en la que aparecen varios campeones) lo comprueba. Ahí fueron Andy Ruiz, Óscar Valdez, Jessie Vargas, Francisco Vargas, y si nos seguimos vamos antes con Ábner Mares, Daniel Ponce, muchos más”.Ese fue el equipo mexicano con el que Andy Ruiz estuvo a punto de representar a México en Beijing 2008, luego de ser campeón de la Olimpiada Nacional 2007. “Estuvo poco más de un año en el Comité Olímpico Mexicano, no pudo clasificar en ese ciclo y como era joven le pedimos quedarse un ciclo más, pero decidió irse al profesionalismo y con el tiempo ha hecho historia”.