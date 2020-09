Noor Bin Laden, la sobrina de Osama Bin Laden que apoya a Trump en las elecciones

Escuchar Nota

“El Estado Islámico proliferó bajo la administración del ex presidente Barack Obama y Biden, lo que los llevó a venir a Europa.



“He sido partidaria del presidente Trump desde su anuncio de candidatura a la presidencia desde los primeros días de 2015. Lo he observado desde lejos y admiro la determinación de este hombre”, dijo.



"Debe ser reelegido, es vital para el futuro no solo de Estados Unidos, sino de la civilización occidental en su conjunto".



“Estaba tan devastada. Había estado yendo a Estados Unidos con mi mamá varias veces al año desde los tres años en adelante. Consideraba a Estados Unidos como mi segundo hogar”.



La sobrina del antiguo líder terrorista de Al Qaeda,, al asegurar para el diario The New York Post quecomo el registrado en Nueva York el 9 de septiembre de 2001.y a nosotros por la extensión de las fuerzas extranjeras (en Medio Oriente) al aniquilar a los terroristas desde la raíz y antes de que tengan la oportunidad de atacar”, dijo la sobrina, quien radica actualmente en Suiza.en los comicios que se celebrarán el próximo 3 de noviembre, asegurando que serán las elecciones "más importantes en una generación", admitiendo que usa la gorra con el emblema del mandatario "Make America Great Again" ("Hacer Estados Unidos grande de nuevo").La sobrina afirmó que la izquierda estadunidense "se ha unido ideológicamente con quien comparte el islamismo radical", en mención de los ataques terroristas que se han producido en Europa durante la década pasada, principalmente en Francia y Reino Unido.en el World Trade Center de Nueva York durante la mañana del 9 de septiembre, aseguró que tras el hecho nunca volvió a ser la misma.comandada por Estados Unidos en 2011.