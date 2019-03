‘Noquea’ alcohol a trasnochadores

Una madrugada agitada tuvieron elementos de Tránsito Municipal y cuerpos de auxilio, luego de que en distintos puntos de la ciudad se registraron seis accidentes automovilísticos y en cuatro de estos, de acuerdo con las autoridades, los conductores presentaban aliento alcóholico.La escalada de percances comenzó el sábado por la noche en la colonia Vista Hermosa, luego de que alrededor de las 23:30 horas, una conductora de un Ford Fiesta blanco, que circulaba sobre la calle 23 con dirección al oriente, omitió las señales de alto.Al llegar al cruce con avenida Central, la mujer se impactó de frente a un Ford Fiesta azul, al cual le quitó el derecho de paso al pasarse de largo su luz roja.A pesar del fuerte encontronazo los involucrados no ameritaron traslado a una unidad médica, dieron a conocer paramédicos que revisaron a los involucrados.Después, minutos antes de las 00:00 horas, hubo otro percance, ahoira fue en las inmediaciones del bulevar Vito Alessio Robles, cuando el conductor de un Hyundai Atos, placas FLN-72-95, identificado como Marco Antonio Rodríguez, se incorporó de manera intempestiva hacia la calle prolongación Martín Enrique.Su acción provocó que colisionara contra un Aveo, matrícula FML-41-29, propiedad de Angélica de la Rosa, que circulaba con dirección al norte.El encontronazo entre los dos vehículos dejó cuantiosos daños materiales, sin embargo, a pesar de la magnitud del impacto, no hubo lesionados, informaron paramédicos que revisaron a los involucrados en el choque.Una hora más tarde, pero ahora sobre el periférico Luis Echeverría, un hombre que presentaba aliento alcóholico volcó el vehículo Jetta que conducía cuando se desplazaba al sur de la ciudad.De acuerdo con oficiales de Tránsito Municipal, mientras manejaba, el conductor ingería bebidas embriagantes, hecho que posiblemente lo hizo perder el control de la unidad y se proyectó contra una arbotante, para posteriormente volcarse a metros de las oficinas del Ministerio Público.Al ver que el conductor bajó del vehículo, se aproximaron a él para entrevistarse y escuchar su declaración en torno al percance y confirmaron que se encontraba en completo estado etílico.Paramédicos de la Cruz Roja lo revisron e informaron que solo sufrió golpes leves.Más tarde, otro descuido al volante de un conductor alcoholizado, dejó severos daños materiales a un vehículo en las inmediaciones del bulevar Pedro Figueroa, minutos después de las 2:00 horas de este domingo.Los hechos ocurrieron a la altura del fraccionamiento San Patricio Plus, cuando el conductor de un Mazda 3, placas FNF-10-77, estrelló su vehículo contra una luminaria, cuando se desplazaba hacia el oriente.A causa del impacto, partes del vehículo quedaron regadas por toda la cinta asfáltica, y al sitio llegaron tránsitos y paramédicos quienes revisaron al responsabble, que afortundamente resultó ileso.Otro percance a causa de la ingesta de alcohol ocurrió alrededor de las 3:00 horas de este domingo en las inmediaciones del bulevar Venustiano Carranza, cuando el conductor de una Cheyenne, matrícula FA-73-666, circulaba a exceso de velocidad con dirección al sur.Tránsitos informaron que el conductor evitó un operativo antialcohol que se encontraba a la altura de la avenida los Campanares, así que retornó y al brincar el camellón central se impactó contra una palmera que lo proyectó hacia el carril contrario.Al ver lo que ocasionó, el conductor huyó y abandonó el vehículo dañado.Finalmente, ayer al amanecer, a la altura del puente de Valle Dorado, un hombre que circulaba al norte por el periférico Luis Echeverría, dormitó al volante y se volcó.Tránsitos informaron que el Chevy abandonado expelía fuerte olor a bebidas embriagantes y que el conductor, que huyó del lugar del percane, dormitó y eso provocó que volcara su vehículo, que fue llevado por una grúa a un corralón de la ciudad.