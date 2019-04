Noquean a policía en el Metro

Un policía bancario resultó noqueado por un usuario con quien peleaba a golpes al interior del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC-M).Los hechos ocurrieron el 10 de abril, en la estación Salto del Agua, de la Línea 8, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), sin embargo el video comenzó a circular en redes la tarde de hoy.En un video, en poder de Grupo REFORMA, y aparentemente, grabado por otro usuario del Metro, se observa a un policía bancario en el piso, el cual se levanta y comienza a boxear contra un sujeto de pantalón de mezclilla, playera azul oscuro y gorra.Con los puños arriba, ambos contrincantes improvisaron un cuadrilátero en un espacio libre en la estación cercano a los torniquetes, ante la expectativa de otros usuarios del transporte público.Sin embargo, el espectáculo sólo duró unos segundos, pues de un golpe, el hombre de gorra derribó al PBI, quien cayó directo al piso y no volvió a levantarse.Tras la victoria, se observa al hombre recoger algunos objetos e introducirlos en una bolsa grande de plástico negra, lo mismo que su acompañante con otra bolsa.Enseguida, ambos abandonan la estación, mientras el uniformado continúa en el suelo, sangrando por la nariz y es auxiliado por otra persona que observó los hechos.REFORMA solicitó versión a la SSC sobre los hechos, pero la corporación informó que no tenía más datos sobre estos hechos.Por su parte, la Procuraduría capitalina informó que en la Agencia Especializada del Metro no cuentan con ninguna indagatoria por estos hechos.