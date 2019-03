Nora Toledano, a un cruce de los Siete Mares

La nadadora mexicana, Nora Toledano, se encuentra a un paso de completar el proyecto de los Siete Mares, el cual solamente 12 nadadores en el mundo lo han conseguido, y para ello, la deportista buscará en el Estrecho de Cook, ubicado en Nueva Zelanda, completar la travesía.“Los Sietes Mares es el equivalente a las siete cumbres del alpinismo, es decir, consiste en nadar siete cruces de alto grado de dificultad en cinco continentes. En México no lo ha logrado ninguna mujer, y en esta ocasión somos dos con este proyecto ya que también esta Mariel Hawley. Las dos llevamos seis mares, y las dos vamos a intentar cruzar ese estrecho, y de lograrlo las dos seremos las primeras mexicanas y latinoamericanas en completar el proyecto”, declaró Toledano.Entre el 27 de marzo y el 2 de abril, la nadadora tendrá que cruzar de la isla del norte a la del sur, es decir, que dentro de ese tiempo debe esperar un día con buenas condiciones climáticas para realizar el cruce.“Aterrizo en Wellington el 24 de marzo y a partir de ese día empezaré a entrenar en el Estrecho para aclimatarme a las condiciones. Obviamente he entrenado en agua fría y tuve preparación en el mar de San Diego, también en México en Las Estacas, en el lago Austin, y eso ha sido como parte de mi preparación al frío, pero también he realizado preparación en etapa de alberca, con cinco kilómetros diarios, y en fin de semana entrenamiento de larga distancia”, precisó la nadadora.Los seis cruces que tiene Nora son: el Canal de la Mancha, en 1994; el Estrecho de Gibraltar, de España a Marruecos en el 2015; el de Cataluña, en la costa de California en el 2017; el de Molokai, en Hawai en el 2017, el Estrecho de Tsugaru en Japón en el 2018, y el Estrecho del Canal del Norte entre Irlanda del Norte y Escocia en ese mismo año.“El cruce que ha sido el menos difícil, porque no hay alguno fácil, es el de Gibraltar, ya que es el de menor distancia, además nos tocó un buen clima y con una temperatura fresca, y donde nadé cuatro kilómetros en cuatro horas. Otro es el de Japón, fue especial para mi ya que fue el cruce perfecto, nos tocaron las condiciones casi perfectas, con el mar plano, y tuve una corriente al inicio que me dio mucho impulso. Además en ese momento me acompañó mi hijo y mi mamá, y fue emotivos tenerlos a un lado en una embarcación”, explicó.Toledano ya tiene conocimiento de las condiciones que tendrá en el Estrecho de Cook.“Aquí esperamos nadar entre 14 y 16 grados centígrados y con corrientes muy fuertes, por lo tanto, tenemos que esperar un día con menos viento para que no se levante el oleaje. Si tenemos buenas condiciones climáticas el cruce se puede realizar alrededor de las siete horas, y si nos toca un momento difícil puede ser hasta 10”, señaló la nadadora.Finalmente, la ondina mexicana explicó la razón de ponerse el reto de completar el proyecto de los Siete Mares.“Me gusta mucho nadar en aguas abiertas, es una actividad que he hecho por muchos años en mi carrera deportiva, además me llena mucho esa sensación de estar en el mar y con la naturaleza. Me gusta ponerme retos deportivos y cuando escuché el reto de los Siete Mares se me hizo muy atractivo ya que también viajas mucho. Como entrenadora fui a a esa travesía y ahora lo quiero hacer como deportista”.