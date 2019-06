Norberto pudo ser asesinado la noche de su secuestro: PGJ

Norberto Ronquillo Hernández, estudiante de la Universidad del Pedregal, pudo haber sido asesinado el 4 de junio, mismo día en que fue secuestrado al salir de la escuela."Estamos esperando la necropsia para ver la hora en que murió; por el estado en descomposición que tiene (el cuerpo) podemos estar hablando de que (murió) esa misma noche", dijo la procuradora Ernestina Godoy en conferencia de prensa, informó Milenio El cuerpo del estudiante fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses, tras ser hallado en la alcaldía Xochimilco.El estudiante de Mercadotecnia fue reconocido por sus familiares por la ropa que vestía, informó esta madrugada la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ).Ernestina Godoy indicó que se buscará ayuda a la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer el caso."En ningún momento hemos dejado de atender. Hemos estado en contacto con los tíos y cuando llegaron los padres, desde el viernes hemos estado en contacto con ellos. La Procuraduría General de Justicia ha trabajado y vamos a continuar, lo estamos haciendo con FGR. Hablamos con Alejandro Gertz Manero; ellos tienen equipo mucho más sensible y moderno que el nuestro", comentó.De acuerdo con la funcionaria, la familia decidió que la Fiscalía Antisecuestro de la PGJ no interviniera en el caso tras recibirse una llamada notificando el secuestro.Sin embargo, a pesar de ello se decidió actuar y "eso no impidió que se activara el protocolo antisecuestros"."Quiero que quede claro que la PGJ y la Fiscalía ha estado en todo momento trabajando y atendiendo este tema. No nos detuvo el hecho de que la familia decidiera que la negociación la harían ellos, fue su decisión y la respetamos y eso no impido que se activara el protocolo antisecuestros", añadió.