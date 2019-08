Norcorea amenaza con lanzar proyectiles a EU y Corea del Sur

Corea del Norte amenazó con realizar nuevos ensayos de armamento, luego del lanzamiento de dos proyectiles en la cuarta prueba en apenas 12 días, y condenó el inicio de ejercicios militares en Corea del Sur con participación estadunidense.El aumento de las tensiones en la península coreana amenaza con descarrilar los incipientes pasos de negociación entre Pyongyang y Washington.El líder norcoreano, Kim Jong Un, calificó el lanzamiento de misiles realizado el martes como una "advertencia" para Estados Unidos y Corea del Sur debido a sus ejercicios militares, informó la agencia de noticias estatal de Corea del Norte KCNA.El centro de la controversia está en los ejercicios militares conjuntos en territorio de Corea del Sur, que el gobierno de Corea del Norte definió como una "violación flagrante" de los esfuerzos de paz.Esos ejercicios siempre fueron un elemento de fuerte irritación en Corea del Norte, pero en ediciones pasadas Pyongyang evitó realizar pruebas misilísticas durante el período de maniobras militares.De acuerdo con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas surcoreana, Corea del Norte lanzó "dos proyectiles que asumimos sean misiles balísticos de corto alcance" desde las costas de la provincia de Hwanghae."Obligados" a desarrollar una defensa nacionalEsos proyectiles volaron unos 450 kilómetros en dirección al Mar de Japón a una altura de unos 37 kilómetros y a una velocidad de "por lo menos Mach 6.9", apuntaron fuentes militares surcoreanas.Esto sitúa a esos proyectiles no identificados dentro del promedio de los misiles que Corea del Norte ha ensayado en los últimos 12 días.Para el gobierno de Corea del Sur, se trata de misiles balísticos de corto alcance, al tiempo que Corea del Norte apenas hizo referencia a "sistema guiado de cohetes de gran calibre".Menos de una hora después de los lanzamientos, una fuente de la cancillería de Corea del Norte apuntó que los ejercicios conjuntos en Corea del Sur eran una "violación flagrante" de los esfuerzos de paz en la península coreana.Esas maniobras, apuntó la fuente, son "agresivos ejercicios de guerra que simulan un ataque sorpresivo a Corea del Norte", según reportó la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA."Por eso estamos obligados a desarrollar, probar y desplegar medios físicos poderosos que son esenciales a nuestra defensa nacional", señaló la fuente.El viernes, el presidente estadunidense Donald Trump relativizó la importancia de los disparos norcearnos, explicando incluso que el líder Kim Jong Un no lo quería "decepcionar".Actualmente en Asia, el secretario de Defensa Mark Esper indicó que Washington se tomaba en serio los ensayos armamentísticos. Pero "debemos tener cuidado con no reaccionar desmesuradamente para acabar en una situación de bloqueo diplomático".Diálogo difícilCorea del Norte justifica tradicionalmente su programa nuclear y balistico por la amenaza estadunidense.Luego de un año de amenazas y tensión creciente, Donald Trump y Kim Jong Un mantuvieron un histórico encuentro el año pasado en Singapur, cuando firmaron un vago documento sobre "desnuclearización" de la península.Los dos dirigentes volvieron a encontrarse en Vietnam, en una reunión que terminó abruptamente sin acuerdos, y se reunieron rápidamente en la Zona Desmilitarizada que divide la península coreana.En ese último encuentro, Trump y Kim acordaron mantener canales de conversación a nivel técnico, aunque esos contactos aún no han sido retomados.En sus declaraciones, la alta fuente norcoreana acusó a Estados Unidos de "desplegar una enorme cantidad de modernos equipos militares ofensivos" en el territorio de Corea del Sur.Esto demuestra, según la misma fuente, que estadunidenses y surcoreanos "persisten en su posición, que consiste en considerarnos como un enemigo".En contrapartida, aseguró, el gobierno de Corea del Norte se mantiene en su posición de buscar "resolver los problemas a través del diálogo", aunque eso se torne a cada día más difícil.Corea del Norte deberá buscar "un nuevo camino", dijo la fuente norcoreana, quien retomó la retórica agresiva al afirmar que si Estados Unidos y Corea del Sur siguen ignorando las advertencias "les haremos pagar un precio caro".Las maniobras de este año fueron reducidas considerablemente con relación a ediciones anteriores, pero de igual forma Corea del Norte advirtió que las conversaciones con Washington y Seúl descarrilarían sin remedio caso los ejercicios se lleven adelante.Trump busca alcanzar un acuerdo para contener la política nuclear de Corea del Norte, y Pyongyang en contrapartida exige la suspensión de las sanciones adoptadas por Washington y parte de la comunidad internacional.