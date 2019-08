Norcorea dispara ‘proyectiles no identificados’

Corea del Norte disparó dos "proyectiles no identificados" el sábado hacia el mar de Japón, anunció la agencia surcoreana Yonhap, después de que el lunes comenzaran los ejercicios militares anuales entre Estados Unidos y Corea del Sur, denunciados por Pyongyang.Estos nuevos "proyectiles" fueron lanzados desde los alrededores de la ciudad de Hamhung (noreste) hacia el mar de Japón, indicó Yonhap. "El ejército está supervisando la situación en caso de disparos adicionales", dijo el Estado Mayor surcoreano citado por la agencia.Esta es la quinta serie de disparos por parte de Corea del Norte en menos de dos semanas.Ocurre además unas horas después de que el presidente estadounidense, Donlad Trump, afirmara haber recibido una "estupenda carta" del dirigente norcoreano, Kim Jong Un, en la que presentaba los recientes disparos como una represalia a los ejercicios militares anuales conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos.El Norte considera que estas maniobras son una preparación para una eventual invasión de su territorio, además de verlas como un obstáculo para la anunciada reanudación de las conversaciones con Washington sobre la desnuclearización del hermético país.Kim "no estaba contento con los ejercicios militares", afirmó Trump. "A mí no me han gustado nunca, tampoco", añadió, insistiendo una vez más en su buena relación personal con Kim, con quien se reunió en tres ocasiones desde junio de 2018.