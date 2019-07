Norcorea lanza ‘varios proyectiles no identificados’

Corea del Norte lanzó "varios proyectiles no identificados" hacia el mar del Este, informó la agencia de prensa surcoreana Yonhap, días después de disparar dos misiles como advertencia a los planes del país vecino de realizar maniobras conjuntas con Estados Unidos."Los proyectiles fueron lanzados desde la península de Hodo, en la provincia de Hamgyong del sur, en la costa este" hacia el también llamado mar de Japón, añadió Yonhap, que citó al estado mayor del Ejército surcoreano.Por el momento, Pyongyang no confirmó ni desmintió el lanzamiento.El líder norcoreano, Kim Jong Un, dijo que los misiles lanzados la semana pasada bajo su supervisión personal fueron un "aviso solemne" en reacción a los entrenamientos militares previstos entre Corea del Sur y Estados Unidos, y que se trataba de armas tácticas de reciente diseño.Fue además el primer disparo desde que Kim y el presidente estadounidense, Donald Trump, acordaron reanudar las conversaciones sobre la cuestión nuclear, en un encuentro espontáneo en junio en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas.Ese diálogo aún no comenzó. Ya antes de los recientes lanzamientos, Pyongyang había advertido que las recientes conversaciones podrían descarrilar debido al rechazo de Washington y Seúl a renunciar a las maniobras anuales conjuntas entre soldados de los dos países.No obstante, Trump restó importancia al lenguaje belicista de Kim, diciendo que el líder norcoreano estaba lanzando una advertencia a Corea del Sur, no a Estados Unidos."No ha lanzado una advertencia a Estados Unidos", dijo ante la prensa en la Casa Blanca. El Norte y el Sur "tienen sus disputas", añadió.