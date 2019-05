Norcorea lanzó misiles de corto alcance

Corea del Norte disparó este sábado varios "misiles no identificados de corto alcance" en dirección al Mar de Japón, afirmó el Comandando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur en un breve comunicado.De acuerdo con la nota, Pyongyang "disparó misiles desde la península de Hodo, cerca de la ciudad costera de Wonsan, en dirección al Este a las 9:06 horas (0006 GMT)". Corea del Sur y Estados Unidos estaban "analizando detalles del misil", añadió.Los misiles recorrieron entre 70 y 200 kilómetros sobre el Mar de Japón, de acuerdo con el comando militar.El último lanzamiento norcoreano de misiles había ocurrido en noviembre de 2017.Los disparos de este sábado ocurrieron apenas un día después que el canciller de Corea del Sur, Kang Kyung-wha, afirmara que Corea del Norte debía mostrar una desnuclearización "visible, concreta y substancial" si esperaba el levantamiento de sanciones.Estados Unidos y Corea del Norte han vuelto a elevar el tono de sus controversias después del estrepitoso fracaso de la reunión protagonizada por Donald Trump y Kim Jong Un en febrero.Esas conversaciones finalizaron abruptamente ante la insistencia de Corea del Norte sobre el fin de las sanciones, al tiempo que las dos partes no alcanzaron un acuerdo sobre las contrapartidas que Pyongyang debía exhibir.A inicios de esta semana, el vicecanciller de Corea del Norte, Choe Son Hui, alertó a Washington sobre "consecuencias inesperadas" si no modifica su posición con relación a las sanciones económicas.El analista norcoreano Ankit Panda afirmó que los lanzamientos de misiles realizados este sábado "no violan la moratoria de pruebas misilísticas adoptada por Kim Jong Un", ya que esa medida se refiere a misiles "balísticos de rango intercontinental"."Históricamente Corea del Norte no realiza pruebas [de armamento] mientras haya conversaciones con Estados Unidos. Ahora no hay conversaciones", apuntó.