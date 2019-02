Norcorea no cambiará su posición si EU no levanta sanciones

Corea del Norte asegura que está dispuesto a suspender sus pruebas de misiles nucleares de largo alcance con la condición de que EU levante sus sanciones.“(Hemos propuesto) permanente y completamente desmantelar todas las instalaciones de producción del material nuclear en Yongbyon, incluyendo plutonio y uranio, en presencia de expertos americanos y a través de operaciones conjuntas de técnicos de ambos países, si EU levanta una porción de las sanciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en otras palabras, las que afectan a la economía privada y medios de vida de la gente”, ha declarado este jueves el canciller norcoreano, Ri Yong-ho, en Hanói, capital de Vietnam.Ri Yong-ho ha afirmado que el líder norcoreano, Kim Jong-un, hizo una “oferta realista” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la cumbre celebrada el miércoles en la capital de Vietnam, pero Washington solicitó “un paso más”, aparte del desmantelamiento del complejo de Yongbyon.Corea del Norte tan solo pedía la suspensión parcial de las restricciones y no su total levantamiento, ha agregado el canciller rechazando así las declaraciones de Trump, quien dijo el miércoles en rueda de prensa que los norcoreanos querían que se levantaran “totalmente” las sanciones, lo cual fue rechazado por él.Ri ha manifestado que si las dos partes pasaron por varios niveles de pasos de fomento de la confianza, Pyongyang estaría dispuesto a avanzar con la desnuclearización.Asimismo, ha alertado que la posición de Corea del Norte no cambiará aunque EU pida continuar las negociaciones.De este modo, Ri ha responsabilizado a EU por el fracaso de la cumbre con Kim que acabó sin ningún acuerdo.La cumbre en Vietnam ha tenido lugar ocho meses después de un primer encuentro histórico en Singapur, al final del cual, Trump se comprometió a detener los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur en torno a la península coreana y levantar las sanciones contra Pyongyang. No obstante, la Casa Blanca anunció el 10 de diciembre de 2018 nuevas sanciones contra tres responsables norcoreanos.A diferencia de Washington, Pyongyang ha cumplido su parte y denuncia que EU recurre a métodos de “gánster” al rechazar levantar las sanciones contra Corea del Norte.