Noroña compara a Lozano con perro; se disculpa con… canes

Luego de que el senador de Morena, Félix Salgado llamara a Javier Lozano "perra en celo", él le contestó que "se había educado en la misma nocturna que Fernández Noroña", por lo que tras los señalamientos, el diputado no dudó en responderle a Lozano."Por eso no debato con él. Ya lo he dicho, debatir con Javier Lozano sería como patear a un perro amarrado", contestó Fernández Ñoroña.Ante esto, Javier Lozano expresó que tanto Salgado como Noroña tenían un conflicto de personalidad, ya que "uno habla de 'perra en celo' y el otro de 'patear a un perro amarrado'"."Ya me sentí mal por andarte comparando con un perro, pobres perros , no merecen ese agravio", se disculpó el diputado con los animales.Javier Lozano se defendió y presumió a su perra, Traviata, la cual aseguró es un mejor ser vivo que Fernández Noroña. "La amo. Ya ponte a hacer cosas de provecho porque, entre más agredes, más te exhibes", le respondió al diputado federal."¿Traviata es tu novia?", le preguntó Noroña y aprovechó para mandarle "besitos".A lo que Lozano contestó que Traviata es su perra y que los besitos se los guardara para quien se los aceptara.Tras criticar a Andrés Manuel López Obrador en un tuit por su próxima visita a Puebla luego de la muerte de la ex gobernadora Martha Erika Alonso, Félix Salgado Macedonio defendió al mandatario y le respondió a Javier Lozano que era una perra en celo."Javier Lozano, eres una perra en celo. Y no eres lo sano para el PAN", le respondió.