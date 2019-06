Norte de Coahuila avanza en escrituración

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEVOT), continúa trabajando en la instalación de mesas de escrituración en todas las regiones de la entidad.“Desde enero en que se inició con el programa de módulos, se ha atendido a un gran número de familias. Si bien hemos avanzado, hay aún un largo camino por recorrer”, comentó Alfredo Antonio Lucero Montemayor, coordinador de la Región Norte de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila (CERTTURC).El funcionario destacó que en esta semana se trabajó en las colonias Nueva Imagen y Los Pinos, asesorando a aquellos que se acercaron a los módulos en cuanto a sus dudas respecto a los trámites de escrituración y cambio de propietario, entre otros.Lucero Montemayor hizo hincapié en que el objetivo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y del titular de la SEVOT, Jericó Abramo Masso, es el tramitar el mayor número de escrituras posibles para así brindar certeza jurídica patrimonial a familias coahuilenses.“Es de mucha importancia que, aquellos que quieran regularizar su situación patrimonial, se acerquen a las oficinas regionales de la CERTTURC, o directamente en los módulos que instalamos semana con semana en los diferentes sectores”, agregó.Por último, indicó que en Piedras Negras los próximos módulos se instalarán el día 5 de junio, en la Colonia Presidentes III, C. Ocho No. 113, y el día 7 de junio en la Colonia Presidentes IV, Av. Centenario No. 1404, ambos de 10:00 a 14:00 horas, por lo que extendió la invitación a la ciudadanía que así lo requiera.