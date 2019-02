North West da sus primeros pasos en el modelaje

Tal parece que a North West le ha encantado el estilo de vida que tienen sus papás y familia, quienes protagonizan portadas, han creando su propia marca de belleza y han estado presentes en las pasarelas de moda más importantes del mundo. Por tal motivo, no es sorpresa que ella quiera seguir sus pasos, pues con tan sólo 5 años de edad, ya logró protagonizar su primera portada sola en una revista.Recordemos que su primera aparición en revistas de moda fue en Interview de la edición septiembre 2017, donde apareció junto a su mamá, quien estaba vestida e inspirada en Jackie Kennedy. Después, siguió con otra, pero ahora de Harper’s Bazaar donde se vio –aunque no se le notaba mucho la cara porque volteaba para abajo– con su papá, Kanye y su hermano pequeño, Saint.Pero ahora es su turno de hacerlo sola. North West, de 5 años de edad , acaba de salir en la portada de WWD BeautyInc del mes de febrero de este año. Vestida con un atuendo impactante y colorido a la vez, vimos a la pequeña con una gabardina holográfica en tono durazno y unas botas Dr. Martens con el mismo efecto, pero con los colores del arcoíris. Además, un maquillaje rosa y un peinado que dejó ver el pequeño fleco que al parecer está dejando crecer.Fue elegida por la revista como le embajadora no oficial de la generación Alpha, la que sigue de la Z. Sin duda alguna ella es la mejor persona para encapsular el joven y alegre estilo de los Alpha.En otros de los looks lució un cropped top morado iridiscente y unos pantalones a juego. También una túnica rosa de tul que cubría una blusa más clara acompañada de un paraguas de japonesa. El complemento perfecto para el look fueron unos lentes pequeños, estilo noventa, que tanto su mamá como tías acostumbran llevar todo el tiempo.