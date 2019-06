Nos conocemos y respetamos: Ebrard sobre Muñoz Ledo

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, respondió esta mañana al presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, quien ha criticado duramente la postura de la delegación mexicana en las negociaciones con Estados Unidos, y asegura además que la cancillería ha ocupado de facto las atribuciones de Gobernación.“Bueno, yo respeto mucho a Porfirio. Somos amigos, compañeros, fuimos compañeros diputados, fui uno de los diputados que más lo apoyó para ser el primer dirigente de oposición en 1997 en la Cámara de Diputados.“Entonces, yo creo que el debate no es de autoridades morales, porque nos conocemos muy bien él y yo, y creo que nos respetamos”.Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, frente al presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores de las entidades de la frontera sur, un reportero preguntó al canciller si podía citar los comentarios del diputado Muñoz Ledo (del partido Morena).El secretario Ebrard lo atajó “ya las leimos”.Con la venia del funcionario, el periodista citó los comentarios de Muñoz Ledo, en el sentido de que México aplica un criterio moral inaceptable, ‘un doble rasero en materia en la frontera norte y la sur, porque por un lado pedimos que nos abran las puertas y por el otro lado sellamos el paso de los centroamericanos para hacerle el favor a los Estados Unidos’.El diputado opina que el acuerdo de México con el gobierno de Donald Trump nos regresa a un estado colonial.Ebrard dijo que más tarde lo verá en la Comisión Permanente.Repitió algunos de los argumentos esgrimidos en los días recientes acerca de los efectos negativos de ingresar en una guerra comercial.“Nosotros recibimos, llegando de Estados Unidos, una sola opción: ‘o aceptan lo que nosotros decimos o el lunes hay imposición de tarifas’. Así se planteó.“Hoy no tenemos tarifas y no hemos aceptado lo que ellos querían. Entonces, no entiendo en esa lectura, no capto, no logro interpretar en esa lectura, en ese balance (de Muñoz Ledo) donde estaría el desdoro de México, al contrario”.Ebrard rechazó también que incurra en invasión de facultades.“A ver, yo no quiero estar en migración. Si por mi fuera ahorita estaría en la reunión preparatoria del G-20.“¿Por qué tengo que ver con migración? Porque el señor Presidente encomendó a la Secretaría de Relaciones Exteriores la relación con Estados Unidos, cosa que es atribución de la Secretaría.Y el tema, hoy por hoy más importante con Estados Unidos, pues es la migración”.