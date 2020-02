Nos dejaron tirado el plan de salud y lo estamos levantando: AMLO

Escuchar Nota

“Nos dejaron tirado el plan de salud y lo estamos levantando; lo primero es que no falten los medicamentos”, señaló.



"La primera es que no falten los medicamentos porque se robaban hasta el dinero destinado a las medicinas en un contubernio de funcionarios y pseudo empresarios. La corrupción llegó a que se construían hospitales sólo para obtener ganancias por partida doble porque inventaron los mecanismos de asociaciones públicas y privadas en donde se cobrara por la construcción y elevados intereses", afirmó en conferencia matutina.

"El 1 de diciembre de este año habrá un sistema de Salud pública totalmente distinto, eficiente y con atención médica de calidad y gratuita", dijo.

El presidenteaseguró que administraciones anteriores, por lo que se trabaja en “levantarlo”.El mandatarioen materia de seguridad para que no hagan falta medicinas ni atención médica en los hospitales del país.1. Que no falten medicinas.2. Que no falten médicos y especialistas;3. Más infraestructura y levantar las obras inconclusas;4. Y basificar a todo el personal.Agregó que ende este año con su gobierno, con medicamentos, mejor atención médica y con gratuidad.