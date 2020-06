‘Nos está llevando AMLO a situación muy preocupante’: Antonio Serrano Camarena

Escuchar Nota

“Un Presidente no te puede decir cómo vivir, esa es precisamente la parte importante de la democracia, y López Obrador ha salido a decir cosas sin sentido en lugar de darnos una respuesta sensata en la parte económica”, indicó el Doctor en Economía por la Universidad de Glasgow.

“Ya se empieza a dudar de que no lo esté haciendo a propósito para generar un estado de derecho en el cual empecemos a vivir en un socialismo obligado, y caer en situaciones muy complicadas de descontento social, por una polarización que él mismo está generando, porque parece ser una estrategia muy clara de que haya enfrentamientos”, expresó.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador nos está llevando a una situación muy preocupante y esto ya lo empiezan a ver en el extranjero, donde esto ha generado ya una gran inquietud porque nos ven avanzar hacia una situación como la que está viviendo Venezuela”.Así lo consideróExpuso que no solo con su discurso, sino con sus acciones, “nos está queriendo acostumbrar a una sensación de que el bienestar no depende del dinero y sí, nos está llevando a una situación tipo Venezuela y el mejor ejemplo de ello es ese ‘decálogo’ que va más allá de las atribuciones de un Presidente.“Lo más grave es que la caída del PIB no será del 6.5% como lo ha estimado el Gobierno federal, ni en el mejor de los casos de 8.5 a 9%, será muy superior y mi pronóstico, no de ahora, sino desde los estragos de la contingencia en sus primeros meses, es que el retroceso será de dos dígitos”, concluyó.