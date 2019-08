‘Nos estamos muriendo de hambre’; migrantes protestan en Chiapas

Ciudad de México.- Migrantes haitianos y africanos protestaron ayer afuera de la estación migratoria Siglo 21, en Tapachula, Chiapas, para pedir libre tránsito por el país.



Los extranjeros denunciaron que llevan hasta medio año esperando la resolución de sus trámites de regularización ante el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), sin obtener resultados.



"Hay personas que llevan aquí seis meses varados, algunos no encuentran trabajo y se están muriendo de hambre", expresó uno de los extranjeros.



Por ello, demandaron al Gobierno federal que les permitan seguir su camino hacia Estados Unidos, porque en la frontera sur no encuentran trabajo ni oportunidades.



Los migrantes también pidieron la libertad de sus compañeros asegurados dentro de la estación.



Construcción



El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió imágenes de lo que, aseguró, es el avance en la construcción del muro fronterizo con México.



El vallado, de acuerdo con las fotos difundidas por Twitter, se encuentra en Santa Teresa, Nuevo México, y San Diego, California.



"¡Los demócratas quieren fronteras abiertas y crimen! Tan peligroso para nuestro país. ¡Pero estamos construyendo un Muro grande, hermoso y NUEVO!", escribió ayer el Mandatario.



"Protegeré a Estados Unidos. ¡Los demócratas no saben por dónde empezar!".



Si bien, en mayo, un tribunal de primera instancia había congelado los recursos, y en julio una Corte de apelaciones ratificó la decisión, el 26 del mes pasado la Suprema Corte, en una votación de 5 a 4, dio luz verde al Gobierno para comenzar, con recursos del Departamento de Defensa, las obras estipuladas en cuatro contratos asignados.



Un sondeo de Reuters/Ipsos a 4 mil 436 adultos estadunidenses en julio mostró que el apoyo a la construcción del muro ha crecido.



Un 82% apoya la ampliación del muro a lo largo de la frontera con México, frente a 75% del año pasado.



Desairan albergue



El albergue operado por el Gobierno federal en Ciudad Juárez, es ocupado por 447 migrantes, apenas una tercera parte de los mil 500 que previó resguardar.



René González, encargado del Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario, explicó que el inmueble arrendado, donde anteriormente operaba una maquiladora, tiene la capacidad de albergar a 3 mil personas en caso de una necesidad extraordinaria.



De los 447 migrantes, detalló, 201 son de Honduras, 150 de Guatemala, 82 de El Salvador y el resto de países como Nicaragua, Ecuador y Venezuela. Además, 204 son menores de edad que vienen con sus familias.



Sobre la poca población en el refugio abierto el 1 de agosto, consideró que se debe a los procesos de ingreso y salida de migrantes que buscan cruzar a Estado Unidos.