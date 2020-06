Nos prohibieron ser gay, igual que a Miguel Bosé: Locomía

Escuchar Nota

España.- 41 años cumplía Freddie Mercury y lo quería celebrar en grande. No solo por ser el primer cumpleaños que superaba las cuatro décadas, también porque le habían dado una terrible noticia: el cantante de Queen dio positivo en el examen del VIH y -en esos años- el diagnóstico era desalentador.



El día fue el 5 de septiembre de 1987 y el lugar fue la isla española Ibiza. Con una lista formada por más de 500 invitados de distintas partes del mundo, la fiesta se realizó -en primera instancia- en el hotel Pike's, con grandes cantidades de champaña, cocaína y sexo. Posteriormente se trasladó a la discoteca Ku, conocida por ser la más grande al aire libre.



En el recinto, que actualmente se llama Privilege, participaba un cuerpo de baile conformado por 15 hombres, entre ellos Xavier Font. Quien lideraba el cuerpo de baile, y a futuro el grupo español Loco Mía, se enteró que Mercury estaría presente en la discoteca para celebrar su cumpleaños, pero en ese entonces no estaba muy familiarizado con la figura del cantante de Queen.



"Yo tenía 24 años y tampoco sabía muy bien quién era Freddie Mercury... esta es la primera vez en mi vida en la que lo admito. Sé que nos limitamos a hacer un par de bailes a su lado, para las fotos, y, como no sabía qué regalarle, le di un par de zapatos de punta, de los que diseñaba yo", dijo Font en entrevista telefónica con El confidencial.







Xavier Font se interesó en la moda a temprana edad, incluso tenía su propia tienda y peluquería en las cuales preparaba los shows nocturnos juntos a su grupo de baile. A Freddie Mercury le gustaron tanto los zapatos negros en punta, que decidió conocer la tienda del español.



"Al día siguiente, con toda la resaca, se presentó Freddie Mercury en la tienda, y se llevó dos chaquetitas por un valor de 2.200 dólares. Además, me dijo que le habían gustado mucho mis zapatos, que los iba a usar", dijo el artista catalán. El británico cumplió sus palabras, y cuatro años después los usó públicamente en el video "I'm going slightly mad", uno de los último que grabó antes de morir el 24 de noviembre de 1991.



"Lo vi por casualidad en YouTube hace poco. Si lo piensas, es increíble que un monstruo como Freddie Mercury llevase en su último videoclip un pedazo de Locomía... todo un honor".