‘Nos quieren tener dormidos’: Asegura DJ sobre el uso de termómetros infrarrojos

“Les quiero dar un consejo a todos, yo sé que ahorita nos tenemos que cuidar y esto del covid y así. En todos lados nos están poniendo la maquinita para checar la temperatura, sólo no dejen que se la pongan en la frente porque recuerden que está la glándula pineal”, afirmó Grajales.



“Es algo en lo que yo creo, es algo en lo que yo me estoy metiendo en la meditación y solamente se los quise compartir, ustedes sabrán si lo hacen o no lo hacen”, afirmó la DJ.



donde aparece en medio de un centro comercial, mientras ella no usa cubrebocas, un artefacto que ha sido de uso obligatorio en la mayoría de establecimientos abiertos al público, con el fin de evitar contagios de coronavirus.ya que, según ella, esoAlgo que no es cierto.Algunos usuarios de redes sociales le hicieron ver su error, pero Marisol intentó defenderse al decir que se trata de sus creencias (erróneas, evidentemente), ya que afirma que estudia meditación.Por supuesto que los termómetros infrarrojos no causan ningún tipo de daño es la respuesta corta. La explicación un poco más larga es que dichos aparatos NO emiten ningún tipo de radiación, sino que cuentan con sensores que permiten captar la radiación que emiten todos los cuerpos que expulsan energía calorífica.Información de Radio Fórmula