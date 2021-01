‘Nos tenían en una celda a 50’: viajaron para vacacionar y el INM los retuvo 12 horas en el AICM

Escuchar Nota

"En la celda había 50 hombres de países como Hungría, Jamaica, Cuba, Ecuador, Colombia, Venezuela, un italiano y yo", refirió Jacob.

"Varias personas estaban durmiendo en las bancas o en las mesas", recordó.

, pero en lugar de ello, donde estuvieron incomunicadosApenas estuvieron poco, luego de firmar documentos que no pudo leer, sin tener claro por qué se les impidió entrar al país.En entrevista telefónica, el ciudadano estadounidense recordó que aterrizaron en el AICM hacia las 2:00 horas del 17 de enero y luego de dos preguntas en el primer filtro migratorio, los enviaron a otra sala para una segunda revisión.Después de más preguntas, en las que, les dijeron que no les permitirían entrar a México.Primero, contó, argumentaron que había; después, que debido a las respuestas que habían dado, sin quedarles claro el verdadero motivo.Las autoridades migratorias los trasladaron a otro espacio en el aeropuerto, donde había otros viajeros en las mismas circunstancias, pero de días anteriores.Ahí, las personas estaban divididas en dos salas; una, para hombres y otra, para mujeres, pero sólo en el de ellas había un retrete, que todos usaban.Su alimentación estaba a cargo de las aerolíneas, por lo que comían cosas diferentes.Desde muy joven, él había viajado a México en avión, autobús, auto particular y a pie, casi siempre desde Estados Unidos, pero estaJacob describe el lugar donde, donde había literas para dormir, pero insuficientes.Aseguró que para dejar el lugar y recibir los alimentos, los agentes migratorios les hicieron firmar documentos donde reconocían que se les habían respetado sus derechos humanos.A las 14:00 horas, Jacob y su esposa fueron devueltos a Colombia a bordo de un avión de Avianca, la misma aerolínea que los llevó a México.