Nos vio la cara y se fue: AMLO ignora a padres de niños con cáncer en Oaxaca

Mientras el presidenteofreció esta mañana en el Palacio de Gobierno su conferencia mañanera para dar a conocer la distribución de 870 mil dosis de vacunas anti Covid que llegaron esta madrugada a México, padres de familia de niños enfermos de cáncer protestaron afuera para solicitar la atención del Mandatario, quien los ignoró y continuó su agenda deAlrededor de una docena de familiares de menores enfermos que son pacientes del, demandaron ser recibidos por López Obrador, quien, dijeron, les prometió que sus, “por eso venimos aquí, estamos desde la 6 de de la mañana pero el presidente”, señalaron.Expresaron que en el Hospital no hay oncólogos fijos,, “los familiares tenemos que comprar las medicinas y sus costos son muy elevados, ellos argumentan que las autoridades de, lamentaron que al no tener sus medicamentos a ocho niños le regresó el cáncer.Lamentaron que desde hace dos años están padeciendo lacomo son la Vinblastina, Vincristina que son útiles para la leucemia que son la mayoría de niños, “Lo que nos preocupa sonque al no tener un seguimiento de un oncólogo, el cáncer sigue avanzando, incluso sus tumores son visibles, hay un niño que teníay alno tener medicamento, el tumor se le extendió al otro”.Señalaron que esta situación la vienen padeciendo desde hacea partir de la implementación del Insabi, “No tenemos oncólogos fijos, los médicos están renunciando porque no se les pagan, porque no hay medicamentos, queremos solución ya