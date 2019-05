Nosotros, verdadero terror

Después de lo presentado en ¡Huye! (2017) del director Jordan Peele, la crítica y el público amante del cine de terror, estuvieron agradecidos con lo que pareció ser el regreso triunfal del género.Pelee trajo de vuelta al “verdadero terror”, pues reflejó en su ópera prima que conoce los orígenes y la base del género, al cual rinde tributo y lo transporta a la realidad actual, donde no se apega a los estándares básicos de las películas contemporáneas.El también guionista indaga en el terror sicológico, se apoya de referencias a otros filmes icónicos, además de hacer alusión a problemáticas de la actualidad, pues en sus dos cintas, sus protagonistas son afrodescendientes, pues según sus palabras “no haré películas con tipos blancos como protagonistas”.Lo menciona, no por ser racista y excluir a actores blancos, sino como el propio Jordan menciona, “esa película ya la vi”.Es así que en ¡Huye! hizo una crítica acerca del racismo en la actualidad y le dio una especie de golpe de realidad a los que en el fondo, suelen hacer o tener prácticas racistas que a simple vista no lo parecen.Nosotros marca apenas el segundo filme del director, y al igual que ¡Huye! está conquistando a los especialistas del séptimo arte, pues con 441 críticas recabadas por el sitio Rotten Tomatoes, la película cuenta con 94% de aprobación.Por esta razón obtuvo el Certificado de Frescura, título otorgado por el sitio a las películas y series que mantienen una crítica positiva de manera universal, así que esta cinta podría obtener diversas nominaciones al premio Oscar como lo fue ya en su momento ¡Huye!, que se llevó la estatuilla por Mejor Guion Original.Lo que veremosLa cinta narra la historia de una familia que con motivo de las vacaciones de verano, deciden viajar a Santa Cruz, California, donde Adelaide Wilson (Lupita Nyong’o), la madre, vivió un momento traumático durante su infancia en una casa cerca de la playa, el cual amenaza con regresar y atormentar las vacaciones de su familia.Es así que un grupo de cuatro extraños que visten un overol rojo y utilizan unas afiladas tijeras como armas, infringen en su casa, desatando el caos entre los protagonistas.Lo peculiar de estos personajes es que tienen exactamente la misma apariencia que la madre, Gabe Wilson (Winston Duke), su esposo, y sus dos hijos, Zora (Shahadi Wright Joseph) y Jason (Evan Alex).Al respecto, Jordan Peele en una entrevista, comentó que su intención al hacer esta película se basó en que “me gusta conseguir que el público grite, que se ría, que llore, pase miedo y todo lo demás”.A esto agregó que “he descubierto que si hace eso, le das poder y armas al público para que investigue por qué han experimentado esas emociones”.Afirmó y sostuvo que el filme trata sobre la idea de que “nosotros somos nuestros peores enemigos”, por lo que a partir de esto, toma su rumbo la trama de la película.También explicó que durante la realización de la cinta, esta fue como un test de Rorschach, una técnica creada por Hermann Rorschach con el fin de obtener un sicodiagnóstico a partir de manchas de pinturas.Es así que el director tiene la expectativa que su filme no tenga un solo significado, sino que cada persona se sienta identificada de una forma distinta y que cada quien pueda darle su propia interpretación.