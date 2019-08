Notifican aumento en rentas del Mercado Zaragoza

Con motivo de discutir el tema de la renta a los negocios del Mercado Zaragoza, los locatarios de dicho espacio se reunieron con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre el aumento de esta renta, así declaró Héctor Portillo presidente de la Unión de Locatarios.Indicó que este aumento para todos los mercados del país, no debería aplicar para este en particular, pues no tienen las mismas condiciones y circunstancias que en otras ciudades.“En los mercados a nivel nacional se mantienen del mismo pueblo, sin embargo aquí nos mantenemos en su mayoría de los estadounidenses”, explicó Portillo Valdés.Por otro lado, mencionó que sería duro que el municipio volviera a incrementar el valor del pago de rentas en el mes de enero ya que existe constancia en los ingresos de los locatarios.“Si ese es el caso, tendríamos que invitar a los regidores para que observen la situación del mercado y así se den cuenta que el turismo no es constante en estos negocios”, ultimó el presidente de locatarios.