Notificarán cierre a tiendas no esenciales en Saltillo

“Esto va enfocado a aquellos negocios que atienden mucha gente, que causan que se aglutinen las personas y que no son esenciales. Este viernes se va a sellar el acuerdo en el Subcomité, y a partir de allí se va a hacer un acercamiento de concientización”, dijo.

A partir del próximo lunes 27 de abril se aplicarán clausuras a negocios que no acaten esta disposición de las autoridades sanitarias, con el objetivo de reducir la movilidad ciudadana y minimizar los riesgos de contagio.

El próximo fin de semana, else dedicará a notificar a los comercios no esenciales para que cierren sus puertas mientras dura la nueva fase de contingencia por el Covid-19.Los pormenores de los operativos, sanciones y demás se definirán hoy en el, afirmó el alcalde Manolo Jiménez Salinas.El Edil aseguró que ya se han acercado a las cámaras empresariales, “”.Ante esta acción,, aseguró que sus compañeros oferentes están conscientes de la situación, y el consenso es acatar las disposiciones; aunque eso representará problemas económicos al comercio organizado.“Es lo que hay que acatar como comerciantes. Nos comentaron que van a estar realizando visitas a los negocios este fin de semana. Hay mucha gente que se resiste a cerrar no por necedad, sino por necesidad”, afirmó.Son los establecimientos enfocados a temas de salud, alimentación, seguridad, servicios básicos, y todas aquellas que resulten indispensables para garantizar la operación de la región.