Notimex promueve especial de un chef ‘soñador’, hijo de Napoleón Gómez Urrutia

Gracias a @Notimex, el gobierno de México se convirtió en promotor de un misterioso chef “soñador”. Descubre quién es y por qué el impulso a su carrera culinaria y sus negocios alegró a @NapoleonGomezUr y @SanjuanaNotimex. #Latinus #InformaciónParaTihttps://t.co/1Ae7H68ASg — Latinus (@latinus_us) May 17, 2020

El medio Latinus reportó que en marzo Notimex lanzó un especial con entrevista al chefy acusado de falsear su identidad para engañar al Servicio de Administración Tributaria (SAT).En una nota que también ofrece un recuento del conflicto sindical que enfrenta la agencia de noticias, se señala también que el chef “Kut” llegó a Canadá en 2006, cuando su padre se estableció en ese país debido a que en México había investigaciones en su contra.Aunque el presidente López Obrador aseguró durante una conferencia mañanera que se abriría una investigación contra Ernesto Gómez Casso, hasta el momento se desconoce si se iniciaron las pesquisas.que enfrenta un conflicto sindical desde hace meses, dedicó en marzo pasado un “reportaje especial”, con entrevista en video y versión escrita, al chef Ernesto “Kut” Gómez, a quien presenta como “embajador del sabor mexicano en el mundo”, además de “soñador y emprendedor”.Señala que hace 14 años decidió establecerse en Vancouver, Canadá, y desde entonces se dedicó a idear la manera de que México tuviera presencia en esa ciudad, en cuya “esfera cultural” es ahora “bien conocido”. Menciona que tiene además una faceta de DJ y es creador del concepto “cocina de reconciliación”. De paso, promueve sus negocios de comida, “Chancho” y “Fayuca”., hijo del senador de Morena y líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, y que su llegada a Canadá en 2006 ocurrió cuando su padre se estableció en ese país porque en México había investigaciones y órdenes de aprehensión en su contra por el presunto desvío de 55 millones de dólares de un fondo de los trabajadores cuyo gremio encabeza.. El 23 de agosto de 2019, el diario Reforma, publicó documentos que muestran que usó identificaciones falsas para que otra persona se hiciera pasar por él y tramitara su firma electrónica ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Su hermano Alejandro había hecho lo mismo y fue evidenciado hace casi un año. Ante una pregunta sobre el tema durante su conferencia de las mañanas, el presidente López Obrador afirmó que no habría impunidad y que se abriría una investigación. Hasta hoy no hay ningún dato sobre las conclusiones de una pesquisa, si es que la hubo., en medio de denuncias de múltiples irregularidades y arbitrariedades de la directora, pero la agencia se negó a parar labores. El 25 de ese mes, Sanjuana Martínez recibió todo el apoyo de Gómez Urrutia, en un tuit en el que consideró que las acusaciones en su contra eran en producto de la resistencia al combate a la corrupción. Horas antes, Gómez Urrutia y otros tres senadores de Morena habían subido a tribuna para defender a la responsable de la agencia de noticias del Estado mexicano. El 1 de marzo se publicó el reportaje especial sobre el chef “Kut”. En los días posteriores Notimex lo difundió ampliamente en redes sociales.. Dos días después, Gómez Urrutia volvió a describir las denuncias de los trabajadores como resultantes de que la “cuarta transformación” afecta intereses corruptos y envió “un abrazo solidario” a Sanjuana Martínez.El mismo 15 de mayo, diez senadores integrantes de la bancada de Morena, incluidos su coordinador, Martí Batres, y Napoleón Gómez Urrutia, hicieron público un “posicionamiento” sobre la situación de Notimex en el que afirman que la agencia no debe parar labores, pese a la orden de la Junta, según ellos porque resultaría violatorio de los derechos humanos privar a los mexicanos de información en medio de una crisis sanitaria.publicó el martes pasado un estudio que realizó con la organización Artículo 19 que muestra que desde Notimex se organizaron ataques y hostigamiento en redes sociales a periodistas que han sido críticos con Sanjuana Martínez, en especial ex trabajadores de la agencia.Con información de