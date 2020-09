Novak Djokovic es descalificado del US Open por dar pelotazo a una juez

Escuchar Nota

Djokovic ha quedado descalificado por golpear de manera accidental a un juez de línea #USOpen pic.twitter.com/gxszYUaTv1 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 6, 2020

Oh my god, Djokovic got disqualified from the US Open.pic.twitter.com/yCo3Lqw0tg — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) September 6, 2020

, a pesar de expresar que no fue su intención.Fue durante los cuartos de final del, con el marcador en contra del serbio, frente al español Pablo Carreño Busta (5-6).El número uno del mundo y favorito para llevarse el título, sobre todo por las ausencias depor la pandemia del, perdió un saque y, del coraje, impactó su pelota, sin observar la ubicación del juez., invicto en el calendario 2020, pidió disculpas, pero ya era muy tarde, mientras la juez era atendida por los servicios médicos del Grand Slam. Por minutos, el serbio conversó con el resto de los oficiales, quienes le explicaron el reglamento y que la decisión no podía cambiarse., para colocarse a uno de Nadal (19) y dos de Federer (20).salió de la duela sin darle la mano a la juez de línea, la máxima autoridad del encuentro. Situación que se encuentra en el reglamento.De acuerdo con, no es la primera vez que serbio reacciona de esta manera. "Lo ha hecho antes, en Roland Garros contra Tomas Berdych hace tres o cuatro años. Tuvo suerte entonces, creo que se le escapó al oficial en esa ocasión. Esta vez alcanzó al oficial en el cuello o en el pecho. No veo por qué tomó tanto tiempo tomar la decisión".