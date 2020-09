Novak Djokovic va a ser el malo el resto de su carrera: John McEnroe

Escuchar Nota

"Si acepta ese papel, creo que podría recuperarse", agregó McEnroe. "Tiene muchas cosas a su favor, pero esta es obviamente una mancha que no va a poder borrar".

Novak Djokovic se disculpa con el juez de línea.

"No anticipé en mis sueños más locos que esto pasaría. Así que es terrible para todos, fue un error de novato".

Djokovic 'lo siento profundamente' por el Adria Tour después de la prueba positiva de Covid-19 01:52

"Te estaríamos sacando de la cárcel ahora mismo", respondió el jugador estadounidense Tommy Paul.

El siete veces campeón de Grand Slam, John McEnroe, famoso por sus arrebatos en la cancha, cree que el incidente tendrá un impacto."Creo que la presión acaba de llegar a él", dijo aMcEnroe, él mismo descalificado del Abierto de Australia de 1990 por mala conducta. "... Ahora, le guste o no, será el malo el resto de su carrera. Será interesante ver cómo lo maneja".Djokovic se fue desin hablar con los medios, pero escribió una disculpa en su cuenta de, diciendo que "lamentaba mucho haberle causado tanto estrés".McEnroe sabe muy bien lo difícil que es deshacerse de la reputación de "chico malo" en el tenis y se sorprendió de que alguien con tanta experiencia como Djokovic cometiera tal error."Justo cuando piensas que algo más loco no podría suceder [en 2020], sucede", dijo. "Hablamos antes del evento de que la única forma en que Novak podría perder es si se vence a sí mismo.La descalificación es el último incidente durante lo que ha sido un verano difícil para Djokovic. Primero, organizó un torneo en Croacia que no cumplió con las regulaciones de distanciamiento social y resultó en que él y varios de los mejores jugadores dieron positivo por Covid-19.Luego, encabezó una nueva asociación de jugadores separatistas, la, que generó críticas de Federer y Nadal.Kyrgios inicia encuesta en, a menudo apodado el "chico malo" de la g, publicó una encuesta encon ironía preguntando cuál habría sido su castigo en la misma situación."Cámbieme por el incidente de los bromistas [de Djokovic]. 'Golpear accidentalmente al chico de la pelota en la garganta', ¿por cuántos años estaré suspendido?" preguntó.Cinco, 10 y 20 años eran las opciones, con 20 ganando por un margen considerable en el momento de escribir este artículo.El ex tenista británico, quien fue descalificado en circunstancias similares cuando golpeó a una pelota enen 1995, cree que Djokovic cometió un error al no enfrentarse a los medios de comunicación después del incidente."Desafortunadamente, está agravando el error", le dijo a Prime. "Necesita afrontarlo, disculparse y aceptar que cometió un error. En esencia, al huir, va a durar más"., ganadora de 12 Grand Slam, dijo que los funcionarios tomaron la decisión correcta."Primero espero que el juez de línea esté bien", tuiteó. "La regla es la regla. Es lamentable para todos los involucrados, pero en esta situación específica, la decisión predeterminada fue la correcta".Djokovic estuvo invicto en lo que va de 2020, con un récord de 26-0 en el partido del domingo contra. El ex jugador de tenisdio crédito en broma a la única persona que pudo romper la carrera ganadora de: el juez de línea.