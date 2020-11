Novak Djokovic vence a Alexander Zverev y se clasifica a las semis del Masters

Escuchar Nota

Los semifinalistas de las #NittoATPFinals se han repartido los 10 últimos títulos de Grand Slam.



Djokovic: 5

Nadal: 4

Thiem: 1



Y también los últimos 9 ATP Masters 1000.



Djokovic: 4

Medvedev: 3

Nadal: 2 pic.twitter.com/wSXviTlKgo — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) November 20, 2020

Semifinales #NittoATPFinals



Thiem v Djokovic

Medvedev v Nadal — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) November 20, 2020

¡Prueba superada!



@DjokerNole derrota a Zverev por 6-3, 7-6(4) para acceder a semifinales de las #NittoATPFinals — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) November 20, 2020

(7º) por 6-3 y 7-6 (7/4).jugará en semifinales con el austriaco(3º), finalista el año pasado y ganador del otro grupo de la competición., señaló el serbio, quepor sexta vez, récord que comparte conEn la otra semifinal,(2º)(4º), que cerrará la fase de grupos este viernes frente al argentino(N.9), en un duelo en el que no se juegan nada.Este viernes en el, salió con las pilas puestas ypara situarse 3-0, una ventaja que ya no desaprovechó en la primera manga ante el tenista que le batió en final de la misma competición en 2018., con unagresivo y acertado con el servicio -79% de primeras bolas y 9 directos en este set-, concediendo únicamente dos bolas de break, que salvó en el quinto juego.Sobre todo,, lo que frente a un restador de la calidad dees toda una hazaña.un ejercicio en el queno suele fallar. No ha perdido ni uno esta temporada y tampoco lo hizo este viernes., algo importante porque solo tendrá 24 horas para recuperarse antes de jugar frente a, que tendrá el doble de descanso.