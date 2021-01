Novavax reconoce eficiencia de 50% de su vacuna anticovid en cepa sudafricana

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Novavax, una pequeña compañía apoyada por el Gobierno de Estados Unidos, se convirtió en la primera farmacéutica en reconocer que su vacuna contra la COVID-19 ofrece una protección sólida contra el virus pero no es efectiva en la variante descubierta en Sudáfrica.



Novavax dijo que la eficiencia de su vacuna es superior a 90 por ciento en el virus de Wuhan, pero no superior a 50 por ciento en el de Sudáfrica. La pandemia ha matado a 2.1 millones de personas. Los especialistas advierten que cada vez que el virus brinca de un humano a otro se transforma, es decir, muta. Y mientras la pandemia siga, seguirá mutando. Hasta que alguna de esas variantes se vuelvan en una más peligrosa que la anterior.



La noticia, de acuerdo con el diario New York Times, ha sido un problema para Estados Unidos, que horas antes reportó sus primeros casos conocidos de la variante contagiosa en dos personas no relacionadas en Carolina del Sur. Y se produjo pocos días después de que Moderna y Pfizer dijeron que sus vacunas también eran menos efectivas contra la misma variante.







La nota firmada por los periodistas Katie Thomas, Carl Zimmer y Sharon LaFraniere Novavax, destaca que “el hecho de que tres vacunas parecieran mostrar una menor efectividad contra la variante de Sudáfrica no es alentador, y los resultados que Novavax anunció el jueves fueron los primeros en ocurrir fuera de un laboratorio, probando qué tan bien funcionó una vacuna en personas infectadas con una nueva variante”.





El diario refiere que los expertos también han dicho que hay motivos para el optimismo, señalando que las vacunas siguen siendo eficaces. “La mejor manera de combatir las nuevas variantes contagiosas es continuar la vacunación y otras medidas de salud pública, lo que ralentizará la capacidad del virus de infectar a nuevas personas y mutar aún más”.



Como resultado de la menor efectividad contra la cepa de Sudáfrica, Novavax planteó este jueves que planea elegir una versión modificada de la vacuna para protegerse mejor contra la nueva cepa “en los días de la empresa”. Planea probar la vacuna modificada en el segundo trimestre de este año.