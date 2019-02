Novia de Khashoggi pide a UE imponer sanciones contra Riad

Hatice Cengiz, quien fue la prometida del asesinado periodista Jamal Khashoggi, pidió hoy a la Unión Europea (UE) defender los valores humanos en los Estados árabes, en especial en Arabia Saudita, y aprobar severas sanciones contra Riad, tras considerar insuficientes las anteriores.Durante su breve intervención en la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Cengiz lamentó que a casi cinco meses del asesinato de Kashoggi, su cuerpo no haya aparecido y nadie ha sido condenado por ello.Instó a Europa que no se quede callada por sus intereses comerciales y económicos con Riad, porque ello tendrá un impacto negativo para el periodismo libre.Cengiz exhortó a los gobiernos europeos a aprobar “todas las sanciones posibles” contra Arabia Saudita en respuesta al asesinato de Khashoggi en el interior del consulado de su país en Estambul, el pasado 2 de octubre. “En mi opinión las sanciones pueden aportar algo, tener efecto”, aseguró.Denunció que Arabia Saudita no ha cooperado con las autoridades turcas para esclarecer el asesinato y lamentó que Turquía se haya quedado sola en esta tarea, criticando la contradicción de Europa que pretende ser "un modelo" para el resto del mundo en su defensa de los valores humanos.“Siempre (Khashoggi) defendió los valores comunes en todo el mundo. Siempre quiso que estos valores se respetaran también en el mundo árabe”, recordó la que fuera la prometida del comunicador.Reprochó a la UE que si "pretende erigirse como modelo de los valores humanos para el resto del mundo", debe actuar en consecuencia y situar la defensa de estos valores en lo más alto de su lista de prioridades.En respuesta a las peticiones de Cengiz, el presidente de la subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara, Pier Antonio Panzeri, reafirmó su compromiso de proteger los derechos humanos en la península arábiga y de perseguir la verdad sobre el asesinato de Khashoggi.