Novia invitó a 3 de sus exnovios a su boda y así reaccionó su nuevo esposo

Mucha gente dice que tras una relación los ex no pueden ser amigos; para una mujer en Tailandia, es una rotunda mentira, e incluso invitó a sus antiguos novios a su boda., también conocida como, se casó el pasado 25 de noviembre, y una foto que tomó con su esposo e invitados inusualesLa novia, así como sus tres ex, estaban vestidos para la ocasión en la imagen. El novio, por otro lado, se mostró con una sonrisa incómoda.En otra instantánea, se vio aabrazando a uno de sus ex novios mientrasfrunció el ceño mientras miraba hacia otro lado. Pero su "" fue solo un acto, dijo.Después de la boda,por qué había invitado a sus ex para celebrar su gran día. Aunque sus romances no funcionaron, dijo, siguen siendo amigos cercanos.Antes de enviarles las invitaciones,había buscado la opinión de su esposo y él aceptó. Según el portal web tailandés, l, pero ella estaba en el extranjero y no pudo asistir.En su publicación,también agradeció a sus amigos "adorables y amables" por unirse a la celebración, y a su esposo por su amabilidad.Mientras que algunos internautas dijeron que no podían entender lo mismo que sucedía en sus propias bodas, a otros les divirtió la vista."Si yo fuera el que se casara, no sería capaz de acomodar a todos mis ex en el escenario", bromeó un usuario de Facebook.