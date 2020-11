Noviembre se convierte en el mes más letal por Covid-19 en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- A dos semanas para concluir noviembre, ya se rebasó el total de decesos por Covid-19 que se registró durante todo octubre.



De acuerdo a la Secretaría de Salud Federal en Saltillo ya suman 739 muertes por coronavirus desde que inició la pandemia, 154 en este mes, superando los 152 de octubre.



Tan solo este lunes se reportaron 9 defunciones, de hombres y mujeres saltillenses entre los 49 y 91 años de edad; de los cuales cuatro no estaban reportadas como casos Covid antes de su deceso.



De momento, noviembre no ha roto la marca de 196 muertes por SARS-CoV-2 en la ciudad que se registró en agosto, mes en que también se tuvo el pico más alto de contagios en Saltillo, con 2 mil 352 casos.



Según la Secretaría de Salud estatal, en la ciudad hay 230 casos activos reportados, de los cuales 227 están hospitalizados; es decir el 98.6% de la gente que aún da positivo a coronavirus está internada.



En estos momentos, se tiene una ocupación hospitalaria del 66%, recordando que en la Región Sureste se cuenta con 343 camas Covid disponibles.







Cabe recordar que al rebasar el 70% de ocupación hospitalaria entrarán en vigor nuevas restricciones a comercios y servicios, según lo estipuló la semana pasada el Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste.



Alberto Neira Vielma, director de Protección Civil y Bomberos, aseguró que durante este fin de semana largo no se registraron violaciones que ameriten cierre de establecimientos, ni reuniones masivas.



De continuar ritmo de decesos, noviembre se perfila para ser el mes más mortífero.