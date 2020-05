Novio de Demi Lovato crea polémica con tuits sobre Selena Gomez

Escuchar Nota

Demi Lovato’s rumored boyfriend Max Ehrich was on IG Live and Demi Lovato accidentally popped in. pic.twitter.com/NXZhoztwwb — Pop Crave (@PopCrave) March 29, 2020

“Todo lo que quiero para esta navidad es a Demi Lovato”, escribió el actor en 2011, a través de su cuenta en Twitter, con referencia a la canción All I Want for Christmas Is You de la cantante estadounidense Mariah Carey.



"¿Pero para todas las navidades?", escribió la intérprete como respuesta a la publicación de aquella época; sin embargo, los internautas se encargaron de investigar al nuevo novio de Lovato y encontraron otra de sus publicaciones, donde decretó que se casaría con la cantante Selena Gomez.



El actor estadounidense, sobre las cantantes norteamericanas, mismas que dividieron opiniones entre los fanáticos debido a la relación amorosa que actualmente mantiene Lovato., al publicar videos y fotografías en su cuenta de Instagram juntos, en una de ellas cuenta una anécdota que explica por qué estaban “destinados” a estar juntos.A principios de año, l, luego de que la artista de 27 años se colara en una transmisión en vivo que él ofrecía en Instagram, y ahora que confirmaron su relación amorosa, Demi reveló, entre historias de la misma red, una publicación que su pareja hizo hace 9 años.escribió Enrich; además, no dudó en etiquetar a la intérprete de Lose You To Love Me, lo que ha causado controversia y dividido opiniones de los fanáticos en redes sociales.