Novio de Yalitza Aparicio revela románticas fotos junto a la actriz

"La gente que maneja su carrera no la deja tener novio, le tienen prohibido hablar de su noviazgo y mostrarlo en público, por eso ni en sus redes sociales se les ve juntos. No quieren que se distraiga de todos sus compromisos, pues está representando a organizaciones muy importantes a nivel mundial”, señaló en su momento la publicación.



Nadie en el mundo debería ocultar su amor, sin embargo,. Aquellas que desde el primer día gritan su amor a los cuatro vientos y quienes son ultradiscretos y evaden todas las preguntas cuando se les llega a cuestionar su relación.Por mucho tiempo, Yalitza Aparicio y su novio, André Montes Fuentes pertenecieron a ese segundo grupo, pero todo parece indicar que eso quedó en el pasado. Pues, quien es estudiante de Odontología en la UNAM, y encontramos varias selfies en las que presumen muy orgullosos su amor.La primera de ellas fue tomada en el cumpleaños de la actriz. Se trata de una foto en la que los dos aparecen abrazados mientras él toma una foto frente al espejo.También hay otra en la que aparece con la cantante Mon Laferte, muy probablemente tomada después de convivir en la grabación de Plata ta tá, canción que la artista chilena grabó con Guaynaá, cuyo videoclip es protagonizado por actriz de Roma.En otra de ellas se les ve a los dos en un salón de fiestas.Y en la más reciente aparecen en un campo lleno de árboles.Por su parte,, pero estamos casi seguras de que no es porque no quiera, sino porque sus managers no lo permiten, o al menos eso aseguró la revista TVNotas hace unos meses.