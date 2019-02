¿Novios de ‘Exponiendo infieles: capítulo 64’ son falsos?

Aunque Lizbeth Rodríguez asegura que recibió un sinfín de comentarios agresivos luego del capítulo 64 de Exponiendo infieles, del sitio Badabun, lo cierto es que en redes sociales acusan que los supuestos novios que estaban a punto de casarse en tal episodio no tienen relación sentimental alguna.Recordemos que en el capítulo 64, Lizbeth Rodríguez interrumpió la sesión fotográfica de una pareja que estaba a unos días de casarse. En el momento de revisar el teléfono del novio, encontró chats que mostraban una infidelidad con... la prima de su novia, quien para sorpresa de todos aceptó la culpa en ese momento.Ahora una usuaria de Facebook, que al parecer era fiel seguidora de Exponiendo infieles, se dio el tiempo necesario para hacer un stalkeo de alto nivel. La usuaria encontró que los supuestos novios, presentados en la sección de Badabun como Mónica y Alejandro, son en realidad otras personas.Según relató la mujer, el nombre real de Mónica es Dana, mientras que la supuesta prima, presentada como Jessica, se llama en realidad Alexis y no tienen parentesco alguno, sino que sólo son amigas."Amigos, hoy ocurrió una tragedia", narró la usuaria de Facebook en su cuenta personal. "Para que dejen de compartir los videos de Exponiendo infieles, se veían tan reales", continúa, para luego dar los pormenores de su investigación."Me di cuenta que todo es fake", finalizó.Aquí te dejamos el post íntegro:Amigos, hoy ocurrió una tragedia. Para que dejen de compartir los videos de Exponiendo infieles, se veían tan reales. Resulta que el último video de Badabun se hizo súper viral, entonces como soy una acosadora de primera busque el perfil del chavo llamado "Alejandro" me metí a las fotos y revise cada uno de los perfiles a los que seguía, entonces me di cuenta que la tal Mónica se llama "Dana Dorel", me metí al perfil de Dana para checar si era ella —y si tenía una prima llamada Jessica— y me di cuenta que no era su prima si no su amiga en común y entonces me di cuenta que Jessica se llama "Alexis", me metí a revisar el perfil de Alexis para ver si era ella y efectivamente era ella, viendo sus fotos me di cuenta que tenía vato, entonces decidí mandarle mensaje al novio y me di cuenta que todo es Fake.