Nuestra economía estaría aún mejor, si T-MEC ya se hubiera votado en EU: Trump

Ciudad de México.- Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó que la economía de su país "estaría aún mejor" si la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ya hubiera sometido a votación el T-MEC.



Asimismo, acusó que el tratado comercial con México y Canadá colapsará si Pelosi "no se mueve rápidamente".



Cabe mencionar que recientemente, el responsable de la negociación en México, Jesús Seade, dijo que los cambios sugeridos al nuevo acuerdo son satisfactorios y que no sólo involucra temas laborales, sino también otros asuntos, por lo que la ratificación podría ser posible este año.



En tanto, la presidenta del Congreso destacó que el T-MEC puede no ser ratificado antes de que finalice 2019, "no estoy segura de que, aun en el supuesto de que llegásemos a un acuerdo, habría tiempo suficiente para cerrarlo".