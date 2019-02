Nuestras policías son un orgullo para Coahuila: Riquelme

“Nuestras policías son un orgullo para Coahuila”, aseguró el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís durante la ceremonia de graduación de la Quinta Generación de la Policía Estatal, al tiempo de entregarles sus certificados a 50 elementos: siete mujeres y 43 hombres.En este representativo evento, el Mandatario estatal reiteró que la Policía de Coahuila da resultados y lo hace con la coordinación de las corporaciones de seguridad municipales, con las fuerzas federales y, sobre todo, con la gran alianza que tiene nuestro Estado con el Ejército Mexicano y con la Marina.Riquelme Solís señaló que el actuar de una corporación, el hacer permanente el Estado de Derecho, siempre genera polémica, pero que al final del día lo que realmente cuenta son los resultados.En ese sentido, informó que Coahuila pasó de tener más de mil 300 homicidios a tener 252 el año pasado, no todos relacionados por la presencia de criminales.Lo anterior implica que nuestro estado pasó en 2018 a ser la cuarta entidad más segura del País y la más segura del norte de México, y destacan ciudades como Saltillo, Torreón (y La Laguna en general) y Piedras Negras, entre las más seguras.El gobernador coahuilense, en su mensaje enfatizó que se sigue trabajando para disminuir los indicadores, y que día a día se enfrentan nuevas circunstancias y nuevos retos.“Los criminales diariamente tratan de entrar a nuestro estado, y precisamente es esa coordinación de esfuerzos la que impide que lleguen de nueva cuenta a trastocar la vida de las y los coahuilenses”, indicó Miguel Riquelme.Asimismo, recordó que hoy Coahuila enfrenta retos muy distintos a los que se enfrentaron años atrás, los que marcaron nuestra historia en sentido negativo.Acotó que nuestro estado tiene inversión y generación de empleo, y que este año se sigue impulsando el desarrollo económico y la generación de empleos en las cinco regiones de Coahuila.“Y todo esto tiene qué ver con la seguridad que vive Coahuila”, ahondó el Gobernador.De igual manera, dijo que nuestras policías deben tener derechos aspiracionales, deben de saber que pronto van a ganar más, y que pronto tendrán vivienda y becas para sus hijos; eso debe incentivar su trabajo.“Vamos a trabajar en conjunto y a enfrentar de manera coordinada los retos que hoy nos pide la sociedad, para no retroceder nunca en esta materia que nos da certeza, certidumbre y tranquilidad”, exhortó Riquelme Solís a los nuevos elementos de la Policía Estatal.Por su parte, José Luis Pliego Corona, Secretario de Seguridad Pública del Estado, en su intervención dijo que hoy podemos contarle a la ciudadanía que Coahuila está mejor, precisamente porque hoy se incorporan al servicio activo de la fuerza pública 50 nuevos elementos.“Hoy en día, Coahuila es un ejemplo nacional en mantener los índices delictivos a la baja, gracias al esfuerzo de muchas y muchos de sus compañeros que ya están trabajando en campo, elementos de seguridad en todas las regiones del estado”, dijo el titular de Seguridad a los graduados.Manolo Jiménez Salinas, Alcalde de Saltillo, expresó que el que Coahuila esté seguro no es obra de la casualidad, es resultado de mucho trabajo y de un plan bien estructurado encabezado por el gobernador Miguel Riquelme, pero sobre todo es producto del esfuerzo en equipo de mujeres y hombres valientes.Reiteró además su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Estado, con mucha fuerza y energía por la seguridad de todos los coahuilenses.Rosendo García Arévalo, a nombre de sus compañeros graduados, agradeció al Gobernador por todo su apoyo, esfuerzo, y por la convicción de seguir formando policías que ejerzan sus funciones con estricto apego a Derecho y actuando siempre con el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.Durante su formación, los nuevos elementos de la Policía Estatal adquirieron conocimientos en temas de equidad de género, prevención social, valores éticos, primeros auxilios, prevención del delito, función policial dentro del nuevo Sistema de Justicia Penal, primer respondiente, derechos humanos, redacción de documentos, arme y desarme, tiro policial y orden cerrado, entre otras.Acompañaron al Gobernador en este evento, además, Marcelo Torres Cofiño, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local; Iván Garza García, representante del Tribunal Superior de Justicia; José María Fraustro Siller, Secretario de Gobierno; Coronel de Infantería DEM Roberto René Carranza Solórzano, Comandante del 69 Batallón de Infantería, y Agustín Martínez Hernández, director del Instituto Superior de Estudios de Seguridad Pública del Estado.