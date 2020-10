Nuestro adversario es la derecha corrupta, no Porfirio: Mario Delgado

Escuchar Nota

Ciudad de México.- De gira por Zacatecas, Mario Delgado, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, señaló que su adversario principal es la derecha corrupta y no Porfirio Muñoz Ledo.



“Nuestros adversarios son la derecha corrupta que quieren organizarse para impedir la consolidación de la Cuarta Transformación, no Porfirio Muñoz Ledo”, dijo.



“Las campañas sacan lo mejor y lo peor de las personas, Porfirio y yo somos amigos, estoy seguro que seguiremos trabajando juntos, Porfirio es un buen compañero, tuvimos un gran trabajo en la Cámara de Diputados, estoy seguro que voy a poder trabajar con él”, insistió.



En ese sentido, Delgado reiteró que de la capacidad de Morena de mantenerse unida después de que el INE dé los resultados de la tercera encuesta este próximo jueves, dependerá garantizar la continuidad del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Apenas hace un par de días, Porfirio Muñoz Ledo anunció que tienen denuncias en contra de Mario Delgado por irregularidades en este proceso interno de Morena y en su portal de Facebook aseguró que Delgado ha gastado recursos cien veces más que él.







Al respecto, Mario Delgado aseguró que los apoyos recibidos han sido de amigos y simpatizantes que se identifican con su propuesta, y les pidió a todos ellos retiren los espectaculares que se distribuyeron en todo el país a su favor.



El coordinador de los diputados federales de Morena en San Lázaro insistió que las acusaciones de Muñoz Ledo en su contra son producto de que sus asesores lo mal informan.



“Le llega información falsa y lo mal informan, las campañas sacan lo mejor y lo peor de las personas, en la biblioteca de su casa a él lo que le llegan son chismes, pero él y yo somos amigos”, dijo.



Mario Delgado se comprometió a que, una vez que el INE dé a conocer el jueves 22 de octubre los resultados de la encuesta que defina al ganador de la dirigencia nacional de Morena, dará a conocer de manera pormenorizada sus gastos de campaña.



“Hay que darle la vuelta a este tema de la dirigencia, no tenemos ningún sentimiento negativo, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, no tengo ningún agravio de nadie y vamos a ser un solo equipo”, finalizó.