Nueva Blazer, de Coahuila para el mundo

Tuve la oportunidad de probar durante varios días la nueva Blazer de General Motors, la más reciente integrante de la familia Chevrolet, orgullosamente ensamblada en el complejo Ramos Arizpe y de donde ya está siendo exportada no solo a Norteamérica, sino a todo el mundo.Se trata de una SUV de tamaño mediano con un potente motor V6 de 3.6 litros y dos filas de asientos, ideal tanto para viajar con la familia como para atender los diarios recorridos citadinos. Viene en dos versiones: la RS, deportiva y audaz, y la Premier, lujosa, elegante y sofisticada.Me tocó una RS en color rojo, de atractivo diseño exterior con una parrilla frontal de malla en color negro y faldón delantero sumamente deportivo, con impresionantes y muy cómodos interiores terminados en piel color negro azabache, que elevan mucho más la emoción al conducirla.Si algo tiene la nueva SUV ensamblada por manos coahuilenses, es su línea sumamente dinámica, agresiva y, sobre todo, moderna, con lo más avanzado en tecnología, pero sobre todo con un enorme músculo, mucho más acentuado por sus rines de aluminio de 20 pulgadas y su doble escape redondo. Es una de esas camionetas que todo mundo voltea a ver.La Blazer responde de inmediato, basta con pisar suavemente el acelerador para pasar rápidamente de 0 a 120 o 130 kilómetros por hora, pues su potencia es en verdad impactante por sus 308 caballos de fuerza y su transmisión automática de nueve velocidades lo mejor de todo, sin que dichos "despegues" impacten de inmediato en la aguja del combustible.Con el nuevo sistema AWD se puede elegir el modo de conducir la nueva Blazer y este es sin duda uno de los avances más marcados y que no se encuentra en SUV de otras marcas, ya que lo mismo se puede manejar en modo tour, tracción en las cuatro ruedas, sport, todo terreno o bien en remolque arrastre, y todas estas funciones permiten ajustar el desempeño del vehículo en caminos difíciles con solo girar un dial, un control muy a la mano.Por ejemplo, con la tracción en las cuatro ruedas, el sistema AWD ayuda a mejorar el control que tiene el conductor al dirigir de manera independiente el torque a través de un diseño de eje trasero con embrague doble hacia la rueda trasera y la mejora de tracción en condiciones adversas, lo cual colabora de manera total en el control y la confianza plena frente al volante.Y algo que hace a la nueva unidad de GM fuera de serie, es su tecnología de punta como complemento de su conducción, con un sistema de infoentretenimiento con wifi 4G LTE, pues la Blazer es el lugar donde se establecen las conexiones a través de una amplia pantalla táctil, desde donde se facilita hacer o contestar una llamada a manos libres, pagar un café, ordenar unas flores para la amada, o cualquier otro servicio con aplicación.Disfrutamos de la nueva unidad made in Coahuila durante una semana, desplazándola no solo por el intenso y complicado tráfico de los bulevares, puentes y avenidas de Saltillo, sino en nuestras diarias tareas por los parques industriales de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga y Derramadero, y ni qué decir por los sinuosos caminos de la sierra de Arteaga, cuyos hermosos paisajes se ven mucho más impresionantes desde una Blazer de General Motors.También la llevamos a diferentes carreteras de Texas, donde los estadunidenses, acostumbrados a camionetas potentes y atractivas, no podían dejar de sorprenderse por el diseño y las impactantes líneas de la nueva Blazer, el más reciente producto generado por los técnicos e ingenieros del complejo Ramos Arizpe de GM.Gracias a Ernesto Hernández, presidente y director general de General Motors México, así como a Tere Cid y Katia Muñoz Peña, de Relaciones Públicas e Interinstitucionales de GM México, por haber facilitado a Tele Saltillo y Grupo Zócalo la inigualable Chevrolet Blazer.