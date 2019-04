Nueva bronca de Miguel Herrera con el arbitraje

Fernando Hernández fue el silbante designado a impartir justicia en el partido Tijuana vs América, sin embargo, Miguel Herrera consideró que sí estuvo en el campo, pero no hizo su trabajo.Xolos ganó 3-2 el partido. Ya en la conferencia de prensa, el técnico de las Águilas cambió la dinámica y fue él quien preguntó a un reportero."A ver, yo te preguntó a ti antes de que me preguntes tú: ¿quién pitó hoy?" El periodista respondió: Fernando Hernández. Fue entonces cuando Herrera manifestó su molestia por el trabajo arbitral."No, ese salió a la cancha. Ahora sí formula tu pregunta. (Golpea la mesa) Díganlo ustedes, también ustedes digan las cosas como son, ustedes están aquí en la cancha, ustedes están allá arriba viendo; parados tranquilos viendo la tele. Hoy no pitó el árbitro. El primer tiempo nos dieron seis minutos de compensación, dijeron que la jugada de Marchesín, donde se dobló el tobillo, habíamos perdido dos minutos y en el segundo tiempo con tres jugadas de VAR, cuando el tipo se tardó diez minutos en una jugada, dieron 9 minutos de compensación. Ni siquiera toman el tiempo", comentó el técnico.