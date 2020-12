Nueva cepa de covid reportada por Reino Unido no se ha detectado en México: Ssa

Escuchar Nota

"Es probable que existan cepas ya circulando en muchos más lugares de los que se han mencionado", dijo.



​"La asociación específica con transmisibilidad, o sea con un incremento de qué tan contagioso es, también ha sido complejo porque recuerden que la transmisión se puede dar por las condiciones tanto climatológicas en invierno, como también las condiciones de que se agotan ciertas estrategias de mitigación", añadió.

.- Lareportada poraún no se ha detectado en, informó, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece); sin embargo, distintas mutaciones del SARS-CoV-2 han sido rastreadas en el país.En la conferencia vespertina, declaró que "la posibilidad de que estas nuevas cepas ya tengan una dispersión mucho más global es muy alta"; por ello, el cierre de fronteras no es recomendable para controlar su propagación.también explicó que, además de determinar si son más contagiosas o no, por lo que la investigación es constante.Información por Milenio