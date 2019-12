Nueva forma de Uranio afecta planes de eliminar desechos radioactivos

Reino Unido.- La forma en que se eliminan los desechos radioactivos podría verse afectada luego de que investigadores de la Universidad de Manchester descubrieran que en la actual forma de almacenamiento pueden llegar a liberarse pequeñas cantidades de uranio de solución.



De acuerdo con el estudio publicado en la revista ‘Environmental Science and Technology‘, si el uranio está en solución puede llegar a contaminar las aguas subterráneas resultado que no han podido explicar.



Ante este panorama, varios gobiernos están buscando opciones más seguras que solo sepultándolos cientos de metros bajo la superficie, uno de ellos es la construcción de unidades de eliminación.



Tan solo en Reino Unido, la industria nuclear proporciona actualmente 20 por ciento de la energía y produce más de 750 mil metros cúbicos (m3) de desechos radioactivos, la cantidad suficiente para llenar unas 300 albercas olímpicas.



Por su parte el grupo de Gestión de Residuos Radiactivos (RWM, por sus siglas en inglés) de este país afirma que el descubrimiento no es significado de que se esté dando un mal manejo a la eliminación de los residuos.