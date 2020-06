¡Nueva modalidad! Así es como te roban gasolina

Escuchar Nota

En la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Profeco, señaló que este operativo se realizó en conjunto con el Centro Nacional de Metrología y Ambiente, y la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía.“Hemos dado con bola, y lo comprobamos en Güemez, Tamaulipas. En donde encontramos un nuevo aditamento que no está colocado en la tarjeta madre, sino que está colocado en el pulsador; no sabemos si a raíz de los trabajos que hemos hecho, ya lo colocaron en otro lado el diablito, o si siempre había estado ahí en algunas gasolineras”, aseveró.Sheffield Padilla dijo que durante los mismos operativos de la semana pasada,“Encontramos un rastrillo en el Estado de Morelos, Jantetelco; las 18 bombas tenían rastrillo, este aparato para darle una rasurada a los litros y no darlos completos, ya dimos vista a la Fiscalía General de la República con la denuncia respectiva”, indicó., “con el apoyo de la Guardia Nacional. Estos no habían dejado colocar sellos”.