Nueva refinería de Dos Bocas reforzará seguridad energética: Rocío Nahle

Escuchar Nota

Entrega Xóchitl Gálvez una canasta con carbón a la secretaria de Energía #SENER, Rocío Nahle, al culminar su comparecencia ante senadores, donde la funcionaria hizo hincapié en los costos operativos de la implementación en México de las energías limpias.pic.twitter.com/o6hnThomHv — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) October 26, 2020

Al comparecer ante la Comisión de Energía del senado de la República, la funcionaria detalló que Dos Bocas que, justificó.La secretaria también comentó que“eso nos cuestan las renovables, que no son tan baratas”.Por su parte, los senadores de oposición manifestaron que México no debe depender de la importación de gas natural y gasolinas.el país debe contar con los medios para garantizar su abasto y autonomía, aseguró.y petrolizar la economía nacional, como si esto fuera la salvación del país.Recriminó a la secretaria al recordar que el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional,pero este gobierno quiere hacer creer que la intermitencia es sinónimo de No Confiable y eso es totalmente falso, puntualizó.En otro tema, fue cuestionada sobre la carta que congresistas demócratas y republicanos enviaron el pasado 22 de octubre al presidente Trump,Se refirió a la suspensión definitiva que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la política de confiabilidad del sistema eléctrico nacionalEl panista Julen Rementeria atacó al señalar que “en esta comparecencia, lo que vimos fue un recuento de las cosas que se hicieron mal en el pasado, pero no se advirtió de lo que se esté haciendo bien, pareciera mucho más lo que no se hizo bien en el pasado y por eso, claro,