Nueva refinería enfrenta al Presidente y a SHCP

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es muy probable que la licitación para la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, se anuncie el 18 de marzo, luego de que el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijera que la obra se retrasaría, de acuerdo con el medio británico Financial Times.De acuerdo con el periódico, Herrera habría asegurado que los 2 mil 500 millones de dólares que serían destinados este año para esa obra podrían redirigirse a Pemex para incrementar la producción.Cuestionado al respecto, el jefe del Ejecutivo aseguró que se mantiene vigente la decisión de destinar 50 mil millones de pesos para la refinería.“Ayer hablé de que la inversión en Pemex crece 40% con relación a lo que se invirtió el año pasado y, en el caso de la CFE, también aumenta la inversión pública 60 por ciento. Pero, adicionalmente, se cuenta con 50 mil millones de pesos para la refinería, aparte de lo de Pemex”, señaló.Herrera señaló en Londres que el Gobierno mexicano retrasará la construcción de la refinería y está preparando una nueva inyección de capital para impulsar la producción de Pemex, de acuerdo con Financial Times.Los 2 mil 500 millones de dólares asignados este año para el proyecto de la refinería se usarán para dar vuelta a la caída de 15 años en la producción de Pemex.“No autorizaremos hasta que tengamos una cifra final que no sea muy diferente de los 8 mil millones de dólares originales”, dijo Herrera, citado por el medio británico.La inversión planeada de este año en la refinería, agregó Herrera, puede ir a exploración y producción.Herrera habló durante un viaje a Londres para reunirse con inversionistas, señala el Financial Times.“Es casi un acuerdo hecho que será cancelada”, dijo otro participante en las recientes reuniones de inversionistas con altos funcionarios del Gobierno, quienes solicitaron no ser identificados, de acuerdo con el diario.