Nueva York consigue mantener controlado el Covid-19

“En retrospectiva, cerrar escuelas y bloquear la ciudad antes probablemente habría salvado muchas más vidas. Hay todavía algunos desafíos en curso en la ciudad de Nueva York y en otros lugares donde la política comienza a sangrar en la respuesta, pero las bajas tasas de transmisión que estamos viendo en Nueva York son evidencia de ese relativo éxito”, expresa.

“Nueva York es como nuestra Corea del Sur“, llegó a comparar el doctor Thomas Tsai, del Instituto de Salud Global de la Universidad de Harvard.

“La limitación de los movimientos y la reapertura lenta y metódica basada en los datos y estadísticas son una parte importante que explican las menores tasas de infección y hospitalización. Pero las pandemias suelen venir en oleadas, por lo que es probable que haya necesidad de volver a imponer nuevas medidas”, matizó Schlegelmilch.

Mientras buena parte de Estados Unidos y Europa experimentan rebrotes de Covid-19,, algo que los expertos consideran un “relativo éxito” atribuible al buenEl director del Centro Nacional para la Preparación ante los Desastres de la Universidad de Columbia, Jeffrey Schlegelmilch, dijo que una de las diferencias principales respecto a otros territorios es queAdemás, la pandemia se ha abordado como una crisis desde el primer momento y se ha gestionado con una comunicación constante a través de los gobernadores, que han “buscado coherencia en los enfoques y en cómo se habla de la enfermedad”, algo que, a juicio de Schlegelmilch, ha contribuido a una mayor comprensión por parte de la ciudadanía.De hecho, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien ofreció conferencias de prensa diarias desde marzo para explicar los datos y dar recomendaciones a la población, ahora publicará un libro sobre su gestión de la crisis, en un momento en el que su liderazgo se ha asentado.Schlegelmilch agrega que la gestión de la pandemia por parte dey destaca que a diferencia de otros estados, Nueva York tuvo que adaptase más rápido sin la ventaja de ver cómo se desarrollaba primero en otras áreas de Estados Unidos.Como parte de esa adaptación, las autoridades decidieron en el último momento queActualmente, tras registrar al menos 32 mil 800 muertes y, las cifras de la pandemia en el estado neoyorquino se sitúan ya a los niveles del inicio en prácticamente todos los parámetros: hospitalizaciones, casos en cuidados intensivos, muertes y tasa de reproducción del virus.Cada día se realizan en el estado entreque permiten tener un control diario de la evolución de los contagios y analizar las “zonas calientes” para poder atajar con rapidez y evitar un descontrol de la transmisión.En la ciudad, donde la pandemia se ha desarrollado con mayor virulencia, la tasa de infección es algo más alta que en el resto de las regiones, entre el 1 y el 1.2 por ciento, pero sigue siendo un número inferior al que registran otras ciudades estadounidenses como Los Ángeles, donde se sitúa en torno a un 7 por ciento; Miami, 13 por ciento; o Houston, que la semana pasada registró un 15 por ciento.El historiador de epidemias de la Universidad de Michigan Howard Markel declaró al New York Times que en su opiniónPrecisamente, la forma de reabrir la economía y transitar a la nueva normalidad tras haber sacrificado negocios, puestos de trabajo y en definitiva la economía es otro de los pilares de ese éxito “relativo” en la gestión.¿Puede Nueva York mantener el virus controlado para siempre? A medida que el estado asume que tarde o temprano habrá una segunda ola, especialmente con la llegada del frío, los expertos señalan una serie de claves que podrían tornar la positiva situación de Nueva York en algo preocupante.Por un lado, la llegada de personas procedentes de otros estados, que supone el 20 por ciento de las infecciones actuales. Por otro, la necesidad dAhora mismo, las personas que son contactadas por los rastreadores de la ciudad no comparten el nombre de otras personas a las que podrían haber infectado. Esto se traduce en que más de 12 mil 500 personas, de un total de 22 mil que han dado positivo recientemente, no dieron información sobre sus contactos, mientras que las que sí aceptaron daban una media de dos a tres nombres.La mayor parte de las veces los rastreadores no pudieron dilucidar cuántos casos nuevos tenían una conexión con un caso positivo anterior, una métrica que los expertos consideran clave para evaluar cómo de controlado está un brote.Por último, Schlegelmilch es especialmente crítico con la respuesta federal a la pandemia, que considera que ha obstaculizado a los estados con “mensajes inconsistentes, falta de liderazgo y abierta hostilidad hacia ciertos gobernadores”, tres factores que a juicio del responsable del Centro Nacional para la Preparación de Desastres de la Universidad de Columbia son “contraproducentes y, sin duda, cuestan vidas”.