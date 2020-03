Nueva York entra en cuarentena general por coronavirus

Escuchar Nota

“No puedo decirlo de forma más contundente. Si el presidente no actúa, morirá gente que podría haber vivido”, declaró De Blasio al programa “Meet The Press” de la cadena NBC.



entraría en vigor hoy domingo en un intento por detener el avance de una pandemia que amenaza con convertir al estado en uno de los puntos más álgidos del mundo por el coronavirus.Mientras tanto, autoridades en todo el planeta advirtieron de una escasez crítica de suministros médicos.y que todos los trabajadores de giros que no son indispensables permanezcan en su casa, pero demoró la implementación formal hasta las 8 de la noche del domingo.Él y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, también exhortaron a enviar desde máscaras hasta batas, así como doctores y otros trabajadores médicos, a la urbe, y le pidieron al presidente Donald Trump que ordene que las fuerzas armadas asuman la logística de fabricar y distribuir los suministros médicos.El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas y principal experto en el país en ese tipo de padecimientos, le prometió a la ciudad de Nueva York y a otros sitios muy afectados por la pandemia que los suministros cruciales no se agotarán., declaró Fauci al programa “Face The Nation” de CBS.Pero Fauci y otros funcionarios de los servicios de emergencia no proporcionaron cifras sobre la cantidad de mascarillas y los otros artículos que van en camino. Cuomo exhortó a las autoridades federales a intervenir rápidamente mientras los estados más afectados ofrecen cada vez más dinero con tal de obtener suministros que escasean, en ocasiones duplicando o triplicando los precios., luego de que Trump les pidiera que llegaran a un acuerdo para estabilizar a la nación, cuya vida ha sido duramente trastocada por la pandemia.El mandatario parecía confiado en la capacidad del país para superar pronto el problema, aunque las autoridades de salud reconocieron que Estados Unidos está lejos de haber llegado al punto más álgido del brote.. Unos 150 países ya tienen casos confirmados, y se han reportado fallecimientos en más de 30 estados de Estados Unidos.Con información de Milenio