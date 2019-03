Nueva Zelanda buscará restringir las armas de fuego

Nueva Zelanda anunció un endurecimiento de la legislación a la venta de armas después de la matanza de 50 personas en dos mezquitas cometida por Brenton Tarrant, un supremacista blanco, que decidió defenderse sin abogado ante la justicia."Tomamos una decisión como gobierno, estamos unidos", declaró la primera ministra Jacinda Ardern, acompañada por su socio de coalición y vice primer ministro, Winston Peters, al anunciar una medidas para restringir el acceso a las armas.Peters, cuya formación New Zealand First se oponía a los cambios en materia de ley de armas, afirmó que que respaldaba totalmente a la primera ministra."La realidad es que después de las 13:00 del viernes nuestro mundo cambió para siempre, y lo mismo harán nuestras leyes", dijo, hablando del momento en que comenzó el peor ataque en territorio neozelandés.Ardern también anunció la apertura de una investigación interna sobre un ataque que plantea numerosas interrogantes, en particular sobre cómo Tarrant pasó por debajo de los radares de las agencias de inteligencia.Las rades en redes sociales también están en el ojo del huracán por la difusión en directo en Facebook durante varios minutos, de la matanza filmada por su autor.Facebook afirmó haber suprimido 1.5 millones de videos. Pero todas las redes sociales son acusadas de no haber bloqueado las imágenes en "tiempo real del ataque terrorista".La tragedia provocó consternación en el país de cinco millones de habitantes, en que el uno por ciento profesa con el islam, reconocido por su tradición de hospitalidad.Los neozelandeses de todas las tendencias seguían manifestando su rechazo a los ataques y su rechazo al odio racial.Los organizadores del mayor salón de armas en Nueva Zelanda, el Kumeu Militaria Show, cerca de Auckland, anunciaron que anulaban el evento debido a la matanza de Christchurch y a los "elevados riesgos para la seguridad".Nueva Zelanda ya había reforzado la legislación sobre las armas en los años noventa pero las leyes sobre tenencia de armas de fuego siguieron siendo muy permisivas. La casi totalidad de las demandas de porte de armas reciben una respuesta positiva.David Tipple, genrente de Gun City, tienda que vendió al sospechoso cuatro armas de fuego, dijo que no se sentía responsable por la matanza."No percibimos nada fuera de lo común sobre este poseedor de una licencia de armas", dijo Tipple en una rueda de prensa en Christchurch.Brenton Tarrant, quien compareció ante una corte de la localidad neozelandesa de Christchurch el sábado, planea representarse a sí mismo durante el juicio, dijo su abogado Richard Peters, designado por la corte.Peters, quien lo representó durante una audiencia preliminar, indicó que él "no quiere un abogado". y añadió que "Parece como alguien racional y que no sufre una discapacidad mental. Parece entender lo que pasó".