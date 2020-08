Nueva Zelanda pospone elecciones por rebrote de casos Covid-19

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció este lunes el aplazamiento por casi un mes de las elecciones legislativas, cuya nueva fecha es el 17 de octubre, por el rebrote de la Covid-19 en la ciudad de Auckland, la más poblada del país.



Ardern, quien había convocado comicios para el 19 de septiembre, explicó que el aplazamiento permitirá a la comisión electoral habilitar centros de votación anticipada y darle la oportunidad a los partidos de realizar sus campañas, ya que el país mantiene hasta el 26 de agosto confinados a los 1,7 millones de habitantes de Auckland y restricciones sociales sobre el resto del país.



"No cambiaré la fecha de nuevo", advirtió Ardern, aplaudida internacionalmente por su gestión frente a la pandemia que incluyó uno de los confinamientos más estrictos del mundo cuando a finales de marzo el país tenía unas 50 infecciones y que le permitió retornar a la práctica normalidad a principios de junio.





Más de 50 casos



Tras 102 días sin infecciones locales, las autoridades detectaron el pasado martes cuatro casos de coronavirus en una misma familia de Auckland, cuyo virus de origen desconocido se sospecha procede del extranjero, y desde entonces los casos vinculados a este brote han ascendido a más de 50.



Nueva Zelanda reportó este lunes 9 nuevos casos, siete de ellos vinculados al foco de Auckland y dos bajo investigación, con lo que acumuló 1.280 infecciones, que incluyen a 22 fallecidos.



Ardern explicó que en el caso de que se mantengan las restricciones impuestas durante el rebrote la Comisión Electoral tiene previsto celebrar los comicios, en los que parte como favorita y con posibilidades de alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento.



El Partido Laborista, encabezado por Ardern y que actualmente gobierna en coalición con el Partido Verde y New Zealand First, tiene un 53,5% en intención de voto frente al partido Nacional, que cuenta con un 26,5%, según una encuesta publicada la semana pasada por la consultora Roy Morgan.